Radio Kiss Kiss Napoli, arriva l’annuncio: non sarà più la radio ufficiale della squadra

Il Napoli e Radio Kiss Kiss Napoli si separano: arriva l’annuncio direttamente dalla radio ufficiale.

La nuova stagione del Napoli è appena iniziata e ha portato con sé diversi cambiamenti. Su tutti l’addio di Luciano Spalletti che dopo un anno vissuto al massimo ha preferito fare un passo indietro per ricaricare le energie. Al suo posto il Napoli ha annunciato Rudi Garcìa su cui ci sono grandi aspettative dopo lo scudetto conquistato la scorsa stagione.

Un altro cambiamento c’è stato anche nel quadro dirigenziale degli azzurri. Cristiano Giuntoli ha lasciato il Napoli dopo lo scudetto vinto per accasarsi alla Juventus. Una scelta che non è piaciuta ai tifosi del Napoli, soprattutto per le parole da vero juventino rilasciate ai microfoni del suo nuovo club.

Radio Kiss Kiss Napoli non sarà più la radio ufficiale: il motivo

Negli ultimi minuti è arrivato un altro annuncio che cambierà quantomeno la comunicazione del club partenopeo.

Come ogni pomeriggio è andata in onda su Radio Kiss Kiss Napoli la trasmissione dedicata al calcio Napoli. Al termine della diretta, Niespolo, editore della Radio, che fino ad oggi era radio ufficiale del club, ha comunicato la scelta di separarsi dal Napoli.

I motivi alla base di questa scelta sono i modi di fare del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Kiss Kiss, dunque, intende prendere le distanze dal patron azzurro e la comunicazione è arrivata in diretta.

Da ricordare anche il piccolo screzio tra Aurelio De Laurentiis e Valter De Maggio, giornalista di punta della radio, nel corso della presentazione delle nuove divise. Il presidente azzurro, in quell’occasione, ha definito “stupidina” la domanda di De Maggio che ha risposto: “Grazie presidente, gentile come sempre”.