Addio Napoli, c’è il sì del giocatore

Il Napoli dovrà rinunciare al giocatore. Le sirene inglesi l’hanno convinto: il trasferimento ora è ad un passo.

La stagione del Napoli è ormai iniziata. I campioni d’Italia in carica dovranno cercare di difendere il titolo conquistato con ampio merito la scorsa stagione. Per farlo, Aurelio De Laurentiis si è affidato a Rudi Garcìa, tecnico francese, che sostituirà Luciano Spalletti. L’ex allenatore di Roma e Marsiglia ha portato con sé anche il suo staff e questo ha ovviamente costretto qualcuno a partire. Tra questi c’è anche Francesco Sinatti, preparatore atletico che lo scorso anno faceva parte dello staff di Spalletti.

Altri cambiamenti ci sono stati anche a livello dirigenziale. Cristiano Giuntoli, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, ha deciso di terminare la sua avventura partenopea. L’ormai ex ds del Napoli ha scelto la Juventus per il suo futuro. A Torino ricoprirà il ruolo di responsabile dell’intera area sportiva. Al suo posto, solo pochi giorni fa, è stato annunciato l’arrivo di Mauro Meluso, ex ds tra le altre di Spezia e Lecce.

Rudi Garcìa, poi, dovrà fare a meno anche di Kim Minjae. Il colosso coreano ha già svolto la prima parte delle visite mediche con il Bayern Monaco. I bavaresi entro domani dovranno versare nelle casse azzurre i 58 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto. Il sostituto di Kim non è ancora stato individuato, ma i nomi sul piatto sono diversi. Tra questi, ci sono anche Giorgio Scalvini, Max Kilman e Robin Le Normand.

Mercato Napoli, sfuma un obiettivo per l’attacco

Gli azzurri, fino a questo momento, si sono concentrati su altre zone di campo. In arrivo a Dimaro c’è Pierluigi Gollini che dopo sei mesi di prestito, torna in azzurro con un altro prestito. Il Napoli, poi, sta chiudendo anche per Davide Faraoni che sarà il vice Di Lorenzo per la prossima stagione.

I partenopei, inoltre, da tempo stanno sondando il terreno per trovare il sostituto di Hirving Lozano qualora il messicano dovesse partire. Su di lui ci sono da tempo alcuni club arabi e messicani, ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Europa.

Tra i nomi cercati dal Napoli c’è anche quello di Moussa Diaby, esterno del Bayer Leverkusen. La concorrenza, però, è tanta con l’Aston Villa che è in vantaggio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, pare che dopo una seconda offerta da parte del club inglese, Diaby si sia convinto ad accettare la proposta. Resta da trovare l’accordo tra i club.