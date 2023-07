Tutto pronto a Dimaro: grandi novità in attesa degli azzurri! – VIDEO

Giungono tantissime novità in diretta da Dimaro per tutti i tifosi del Napoli, impazienti di raggiungere la località della Val di Sole per assistere al ritiro pre-campionato degli azzurri.

La stagione 2023/24 comincia ad entrare nel vivo anche in casa Napoli, e non solo in ottica mercato in seguito alle innumerevoli voci sui partenopei emerse nelle ultime ore. Fra poche ore avrà fatti inizio il ritiro pre-campionato degli azzurri in quel di Dimaro-Folgarida, che si appresta ad accogliere nel migliore dei modi la squadra Campione d’Italia. Tante le novità emerse in giornata dalla cittadina altoatesina, atte a migliorare il confort ed il soggiorno di tutti i tifosi del Napoli attesi Trenino per il consueto appuntamento d’inizio stagione.

Ritiro Dimaro, le novità fanno impazzire i tifosi del Napoli

Non vede l’ora di accogliere i Campioni d’Italia e tutti i suoi tifosi il comune di Dimaro, come evidenziato dall’imponente sagoma tricolore presente d’innanzi all’ingresso del campo sportivo comunale.

Essa sarà solo una delle innumerevoli novità che accoglieranno i supporter del Napoli nel corso del ritiro, che ora potrà godere di un padiglione ben più spazioso da adibire a Store Ufficiale e presente all’esterno dell’impianto in cui gli azzurri giocheranno le prime amichevoli dell’annata.

E non è finita qui, perché a tali amichevoli nonché al proprio alloggio, i partenopei verranno accompagnati da un trenino brandizzato messo proprio a disposizione della società, che accoglierà durante tali eventi un numero ben più ampio di appassionati. Già, perché l’istallazione di una nuova tribunetta in tubi innocenti è stata portata a termine all’interno del Comunale di Dimaro, dove i tifosi avranno dunque a disposizione un ulteriore settore per godere delle gesta del Napoli. Infine, gli eventi serali non verranno più svolti nella piazza del paese bensì in prossimità del campo sportivo, dove un palco ad hoc è stato montato nelle ultime ore. I napoletani avranno dunque modo di divertirsi nella prima esperienza stagionale, che durerà dal 14 al 25 luglio.