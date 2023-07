Tutto fatto per Gollini: spunta una novità sul contratto con il Napoli

Emergono ulteriori novità in merito all’imminente ritorno di Gollini al Napoli, con cifre e dettagli dell’operazione in chiusura dunque rivelati.

Uno dei simboli dello Scudetto vinto dal Napoli nella scorsa stagione è senz’altro Pierluigi Gollini. Il portiere di proprietà dell’Atalanta è arrivato infatti all’ombra del Vesuvio senza particolari pretese, da modesto secondo nonché reduce da due esperienze sfortunate al Tottenham e alla Fiorentina. In pochi mesi e con poche partite giocate però, Gollini è riuscito ad entrare nel cuore di tutti i tifosi azzurri, grazie alle ottime prestazioni mixate al suo carisma dentro e fuori dal campo. Proprio per questo, tutti i supporter del Napoli hanno accolto con gioia il ritorno del bolognese in città, con l’operazione in questione che ora si arricchisce di cifre e dettagli.

Gollini-Napoli ad un passo, i dettagli del contratto

Sembrava esser destinato ad un futuro lontano dal capoluogo campano il portiere Pierluigi Gollini, non riscattato al termine della stagione dal club partenopeo. Come un fulmine a ciel sereno però, sono giunte le prime news in merito ad un ritorno in casa Napoli per l’estremo difensore. Il tutto, grazie ad un ulteriore prestito imbastito proprio dai campani e dall’Atalanta, che dovrebbe a breve esser reso ufficiale dalle due compagini.

Prestito oneroso da 400 mila euro con opzione di riscatto fissato a 7 milioni: queste le cifre dell’operazione, oggi arricchitasi di ulteriori dettagli grazie all’intervento dell’esperto di mercato Nicolò Schira. Quest’ultimo, tramite il proprio profilo Twitter, ha infatti rivelato l’essenza del contratto di Gollini, che verrebbe prolungato automaticamente di 4 anni qualora venisse riscattato dal Napoli nella finestra estiva di mercato 2024. Gollini potrebbe dunque rimanere legato al club partenopeo fino al 2028.