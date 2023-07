Ok arrivato: triplo addio in casa Napoli

Il Napoli continuerà a sfoltire la rosa a disposizione di Garcia. Il tecnico ha dato l’ok ad una triplice cessione

Inizia a prendere forma il Napoli 2023/24. Il recente meeting che ha visto protagonisti Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia ha consentito di fare il punto della situazione e individuare i rinforzi con cui rendere la rosa ancora più competitiva ad alto livello. Non solo. Durante l’incontro, infatti, il tecnico ha dato il proprio via libera alla cessione di tre elementi del gruppo azzurro da lui ritenuti non imprescindibili.

In lista di sbarco, ad esempio, c’è Michael Folorunsho reduce dall’ottima stagione vissuta in Serie B con indosso la maglia del Bari. Il centrocampista 1998, in particolare, ha messo a referto 8 gol e 2 assist in 27 apparizioni complessive nel torneo cadetto. Un bottino positivo che, però, non gli basterà per avere una chance alla corte dell’allenatore francese, anche perché il suo contratto scade nel 2024: il club, salvo sorprese, lo farà quindi partire così da monetizzarne la partenza. Per lui, stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, ha iniziato a muoversi in termini concreti il Verona che ha sorpassato l’Empoli.

A lasciare la compagnia sarà pure Alessio Zerbin, utilizzato con il contagocce nell’ultima edizione della Serie A da Luciano Spalletti: appena 10 apparizioni di cui 2 da titolare, per un totale di 191 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. L’ala sinistra 24enne piace molto al Lecce, alla ricerca di giovani talenti da valorizzare: i contatti scatteranno nelle prossime ore, con l’accordo che può arrivare con la formula del prestito secco.

Napoli, via libera a tre cessioni

Segnato, poi, il destino di un altro giovane: Gianluca Gaetano. Il 23enne, pur godendo della stima di Spalletti, ha giocato solo 10 partite riuscendo comunque a mettere a segno un gol e un passaggio vincente. L’idea della società è quella di farlo partire a titolo temporaneo, così da consentirgli di maturare ulteriore esperienza e poi riportarlo alla base. L’Empoli ed il Parma (che ha detto addio a Franco Vasquez) lo hanno messo nel mirino e resta da vedere chi se lo aggiudicherà.

Il Napoli, nel frattempo, in queste ore sta definendo il passaggio di Kim Min-jae al Bayern Monaco. L’ex Fenerbahce ha trovato l’intesa totale con i bavaresi, che verseranno nelle casse partenopee circa 50 milioni. Risorse fresche che De Laurentiis provvederà a reinvestire subito sul suo sostituto. Diverse le piste battute: una di queste conduce a Giorgio Scalvini dell’Atalanta, un’altra a Ko Itakura valutato dal Borussia Borussia Mönchengladbach intorno ai 15 milioni.