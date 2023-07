Napoli più ‘italiano’: doppio colpo nazionale in attacco

Il Napoli continua a sondare il mercato. Nel mirino degli azzurri sono finiti due giocatori nel giro della Nazionale italiana

La priorità adesso consisterà nel prendere adeguati sostituti di Tanguy Ndombele (non riscattato dal Tottenham) e di Kim Min-jae in procinto di sbarcare al Bayern Monaco, che verserà nelle casse azzurre circa 58 milioni. Il Napoli, poi, procederà di rimessa e si attiverà per regalare al tecnico Rudi Garcia innesti di qualità soltanto nel caso in cui dovesse concretizzarsi il divorzio con qualche top player della rosa azzurra.

Ad avere un futuro tutto da scrivere, ad esempio, è Hirving Lozano legato ai Campioni d’Italia fino al 2024. La trattativa riguardante il rinnovo del contratto è scattata da ormai diverso tempo, ma i contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per avvicinare le parti. La distanza, al momento, è quanto mai ampia ed il motivo è da ricercare nel fatto che la dirigenza ha messo sul piatto una proposta contenente cifre più basse rispetto a quelle percepite dal messicano (4.5 milioni netti all’anno).

Le interlocuzioni sono finite in uno stallo, con l’esterno che nel frattempo ha ricevuto tre ricche proposte provenienti dall’Arabia Saudita. Corteggiamenti destinati a restare sulla carta, visto che l’ex Psv Eindhoven intende rimanere a giocare in Europa. Il suo sogno, in particolare, è quello di sbarcare in Premier League, ma finora non sono stati registrati interessamenti di sorta. Verso la cessione anche Matteo Politano, andato a corrente alternata nell’ultima stagione ed autore di appena 3 gol nel 27 apparizioni messe a referto in Serie A.

Napoli, De Laurentiis prepara il doppio colpo

L’ex Sassuolo piace molto alla Lazio, intenzionata a regalare a Maurizio Sarri almeno un rinforzo di alto calibro come premio per aver centrato la qualificazione in Champions League. L’operazione ha diverse chance di andare in porto, sulla base di 15 milioni: a confermarlo è il fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha già provveduto ad individuare i possibili sostituti di Lozano e Politano. Il primo nome segnato in rosso nel suo taccuino è quello di Domenico Berardi, che sta prendendo in considerazione l’idea di lasciare i neroverdi e mettersi alla prova in contesti più competitivi.

Gli emiliani vorrebbero trattenerlo ancora ma intanto hanno esposto il prezzo in vetrina: serviranno 30 milioni per portare via il 28enne dalla corte di Alessio Dionisi. L’altro profilo seguito con grande interesse è Wilfried Gnonto, intenzionato ad abbandonare il Leeds dopo la retrocessione in Championship. Work in progress. De Laurentiis prepara la rivoluzione nel reparto offensivo.