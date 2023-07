La FIFA ha risarcito il Napoli: svelato il motivo e la cifra

Incassi a sorpresa per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis, portata dall’inusuale quanto seguitissimo evento di metà stagione.

Ricca di anomalie la stagione 2022/23, che ha visto la SSC Napoli trionfare in campionato dopo oltre 33 anni al termine di un annata cui tabelle di marcia hanno subito una super variazione. Il 2022/23 è stato infatti teatro dell’inusuale quanto seguito Mondiale invernale del Qatar, vinto dall’Argentina di Leo Messi dopo l’ultimo successo datato 1986. Dopo le tante news e le tante prime pagine di giornale dunque, la Coppa del Mondo qatariota torna a far parlare di se a distanza di 6 mesi, grazie ad alcuni introiti portati ai club proprio dalla manifestazione.

Risarcimenti FIFA per il Mondiale, bassi gli incassi del Napoli

L’insolito Mondiale invernale in Qatar ha coinvolto calciatori provenienti da ben 440 club presenti al mondo, con questi ultimi che hanno dunque prestato le proprie pedine alle Nazionali implicate nel torneo. A causa di ciò, la FIFA ha dunque risarcito tutti i team sopra citati per tali manovre, con un totale di ben 209 milioni distribuiti in giro per il globo. Di essi, circa 18.6 sono arrivati nelle casse di 27 team italiani, divisi fra Serie A e Serie B.

A riportare quindi i precisi incassi dei club nostrani ci ha pensato La Repubblica, tramite la diramazione di una classifica che vede la Juventus al 1° posto con ben 3 milioni di dollari guadagnati, a fronte dei soli 65 mila dollari destinati invece alla Cremonese in fondo alla graduatoria. Solo settimo il Napoli, che in tale competizione prestò i propri Kim, Olivera, Zielinski, Anguissa e Lozano e cui incassi ammontano a poco più di 1 milione di euro.