Bordata di Zielinski sui social: messaggio chiaro ai tifosi – FOTO

Incredibile frecciatina da parte di Piotr Zielinski attraverso i propri profili social. Il polacco è apparso particolarmente polemico contro una fetta di tifosi.

Il Napoli potrebbe ben presto salutare un pezzo pregiato della propria rosa, dopo l’imminente addio di Kim Min-Jae in direzione Bayern Monaco. Trattasi del centrocampista polacco Piotr Zielinski, ormai simbolo del club partenopeo ed in azzurro da 7 stagioni. L’avventura dell’ex Empoli nel capoluogo campano sembrerebbe però esser giunta al termine, con gli interessi dall’Arabia per il calciatore sempre più concreti. Nel frattempo, lo stesso numero venti degli azzurri ha rotto il silenzio, con un’immagine postata sui social dalla dicitura abbastanza polemica

“Per chi non capisce di calcio”, frecciatina social di Zielinski

Ha del clamoroso quanto postato negli ultimi minuti da Piotr Zielinski sui propri profili social. In una storia Instagram infatti, il centrocampista polacco si è immortalato in post-workout, con una didascalia a dir poco polemica. “Chi non capisce di calcio mi da del discontinuo“, le dichiarazioni di Zielinski, nelle ultime ore al centro di alcuni voci di mercato che lo vedrebbero vicinissimo al passaggio in Arabia, alla corte dell’Al-Ahli.

Chiaro riferimento alla critica di consuetudine mossa in questi anni verso il polacco, anche se non ci è dato sapere l’effettivo destinatario di tale messaggio. Oltre all’ipotesi tifosi, l’idea è che Zielinski possa aver mal reagito alle parole di sfida lanciate dal presidente Aurelio De Laurentiis sui calciatori azzurri in scadenza, rispondendo dunque a tono al patron dei partenopei.