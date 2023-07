Non solo Massara, un altro Ds per De Laurentiis: il nome

Entra finalmente nel vivo la questione direttore sportivo in quel di Napoli, dove non solo il nome di Massara presenzia sui taccuini del presidente De Laurentiis.

Sono attese settimane di fuoco in quel di Napoli, dove i primi summit di mercato sono cominciati la scorsa giornata. Seppur con leggero ritardo, il presidente De Laurentiis ha radunato in riunione Garcia, Micheli e Mantovani per organizzare quella che sarà a tutti gli effetti la stagione 23/24 partenopea, con le prime indiscrezioni venute fuori in serata. Tante infatti le news in merito ad un possibile affondo Napoli per Frederick Massara, cui incarico con il Milan è da poco terminato e cui nome potrebbe rappresentare il nuovo direttore sportivo azzurro. Un nuovo profilo è però emerso in giornata, fra lo stupore generale di tutti i tifosi.

Non solo Massara, per il Napoli c’è anche Tare

A Napoli è cominciata ufficialmente una vera e propria rivoluzione, che dal cambio allenatore e dal cambio sponsor sulle nuove maglie ha ben presto abbracciato anche il discorso direttore sportivo. La dipartita di Giuntoli ha infatti lasciato un grosso vuoto da colmare nel team azzurro, con le voci emerse nella serata di ieri che avevano eletto Frederick Massara a legittimo successore del Ds toscano, ora in forza alla Juventus.

Secondo quanto dichiarato dalla Gazzetta dello Sport però, l’ex Milan non sarebbe il solo presente sulla lista di Aurelio De Laurentiis. Il patron degli azzurri potrebbe infatti dar via ad un vero e proprio casting nei prossimi giorni, a cui dovrebbe prender parte anche Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, cui incarichi biancocelesti sono terminati lo scorso 1° luglio, sarebbe infatti uno dei profili più graditi dal presidente dei partenopei come post-Giuntoli.