Napoli, l’ex patron presenta Meluso: “Non avrà paura”

Arrivano le prime dichiarazioni in merito al neo direttore sportivo del Napoli Meluso, pronunciate da una figura a stretto contatto con il dirigente in passato.

L’annuncio di Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo del Napoli ha sorpreso e non poco i tifosi azzurri, a lungo in attesa di scoprire chi avrebbe sostituito nel ruolo il partente Cristiano Giuntoli. Le prime impressioni generali non hanno dunque tardato ad arrivare, con l’ormai ex presidente dello Spezia Stefano Chisoli intervenuto sul caso. A contatto con Meluso fra il 2020 ed il 2021, quando il cosentino era direttore sportivo dei liguri, Chisoli ha presentato il dirigente ai supporter partenopei, tramite alcune dichiarazioni rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Avrà un grande rapporto con Garcia”, Chisoli presenta Meluso

Di seguito, quanto dichiarato da Chisoli in merito a Meluso alla radio ufficiale del club azzurro: