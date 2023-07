Il Napoli accelera: si chiude per il primo colpo di mercato

Finalmente il Napoli si muove sul mercato. Gli azzurri sono pronti a chiudere il primo acquisto di questa sessione estiva.

La stagione del Napoli è iniziata nella giornata di ieri, quando a bordo della nave da crociera MSC World del gruppo MSC che da quest’anno sarà main sponsor del club, sono state svelate le prime due maglie della nuova stagione. Maglie che sono destinate ad entrare nella storia del club perchè dopo trentatré anni gli azzurri tornano a giocare con il tricolore cucito sul petto.

Gli azzurri dovranno difendere dunque il titolo conquistato con ampio merito. Aurelio De Laurentiis, per farlo, si è affidato a Rudi Garcìa dopo che Luciano Spalletti ha lasciato per ricaricare le energie dopo le fatiche dello scorso anno. Il tecnico francese, come spiegato da De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di ieri sulla MSC World, strizza l’occhio all’internalizzazione del club. L’esperienza fuori dall’Italia dell’ex allenatore della Roma, può infatti, essere un fattore determinante per ottenere risultati in Europa e ampliare il mercato e il brand Napoli.

Il tecnico francese, però, dovrà far fronte ad alcuni cambiamenti. Kim Minjae molto presto sarà ufficializzato dal Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria da 58 milioni di euro presente nel contratto del difensore coreano. Garcìa, dunque, si ritrova senza il suo pilastro difensivo e sono diversi i nomi sul piatto per sostituire “The Monster”.

Altro che sostituto di Kim: svelato il primo acquisto del Napoli

Nelle ultime settimane, si sono rincorse diverse voci di mercato che vedevano nel sostituto di Kim la priorità del mercato del Napoli. Così, però, sembrerebbe non essere.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ai microfoni di Sportitalia, pare che il Napoli sia pronto a chiudere per il primo colpo di questo calciomercato. Si tratta di Davide Faraoni dall’Hellas Verona, che per ruolo, ovviamente, non sarà il sostituto di Kim.

Il Napoli, dunque, ha deciso di andare a rinforzare una zona di campo che nella passata stagione è sembrata l’unico punto debole degli uomini di Luciano Spalletti. Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, infatti, ha dovuto “fare gli straordinari” perchè non era disponibile in rosa un sostituto all’altezza.

L’arrivo di Faraoni, che in passato ha vestito anche la maglia dell’Inter, per meno di 5 milioni di euro, è sicuramente un’operazione molto intelligente da parte della dirigenza campione d’Italia.