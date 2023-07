Colpo dal Monza: che affare per il Napoli

Finalmente anche il Napoli si muove sul mercato: i partenopei in pressing per il colpo dal Monza, affare in chiusura

Rudi Garcìa a Napoli dovrà affrontare una delle sfide più provanti della sua carriera. Il tecnico francese è arrivato per sostituire Luciano Spalletti. A complicare ulteriormente il compito di Garcìa, è il fatto che arriva l’anno successivo alla vittoria dello scudetto che in una piazza come Napoli è un evento raro.

Fin dalla conferenza stampa di presentazione al Real Bosco del Museo di Capodimonte, però, Rudi Garcìa ha mostrato un’ottima intesa con Aurelio De Laurentiis e soprattutto una grande sicurezza nei propri mezzi. L’obiettivo per il Napoli, in vista della nuova stagione che è ormai alle porte, è difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno.

Garcìa, però, dovrà fare i conti con alcuni cambiamenti all’interno della rosa. L’ossatura della squadra che ha “tagliato le gambe” al campionato, fortunatamente, sembra debba rimanere invariata. Tra i titolari solo Kim Min Jae dovrebbe partire. Il difensore coreano sarà molto presto un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Kim ha già svolto la prima parte delle visite mediche con il club tedesco e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo trasferimento in Baviera. Il Napoli dalla cessione di “The Monster” incasserà i circa 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto.

Oltre a Kim, altri cambiamenti arriveranno a centrocampo. Tanguy Ndombele ha già fatto ritorno al Tottenham. Il Napoli, a causa di un elevato costo del cartellino, ha deciso di non riscattare il centrocampista francese. Oltre a Ndombele, anche Diego Demme lascerà Napoli. Il tedesco andrà all’Hertha Berlino con cui ha già trovato un accordo fino al 2026 con opzione per il 2027.

Il Napoli tenta l’assalto: affare in arrivo con il Monza

Gli azzurri, dunque, sono a lavoro per trovare i sostituti più adatti a sostituire i giocatori in partenza. La dirigenza del Napoli, inoltre, ha bisogno di trovare un nuovo portiere al posto di Pierluigi Gollini.

L’ex portiere di Atalanta e Fiorentina è arrivato all’ombra del Vesuvio lo scorso gennaio. La formula del trasferimento era quella del prestito con diritto di riscatto. Il Napoli non ha esercitato il riscatto per il portiere bergamasco perché alla ricerca di un piccolo sconto.

Se effettivamente dovesse saltare la trattativa per Gollini, il Napoli avrebbe già pronto il sostituto. Nelle ultime ore, infatti, gli azzurri hanno messo nel mirino Alessio Cragno dal Monza. Dopo il rinnovo di Michele Di Gregorio, l’ex portiere del Cagliari è alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo futuro e pare che il Napoli abbia già avviato i contatti con il Monza.