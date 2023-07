Calciomercato Napoli, trattativa saltata: rimarrà in azzurro

Clamoroso colpo di scena in casa Napoli, dove la possibile trattativa in uscita è saltata a causa della notizia dell’ultim’ora.

Dopo giorni di quiete più totale, ecco scatenarsi l’ira del calciomercato anche in quel di Napoli, con gli azzurri nel pieno della sessione ormai da qualche giorno. Sono infatti arrivate le prime news concrete in entrata per gli azzurri, in procinto di chiudere colpi quali Faraoni nonché Tousart con annesso scambio con Demme. Quest’ultimo sarebbe infatti propenso a tornare in Germania, accasandosi all’Herta Berlino e dunque favorendo l’arrivo del francese, pupillo di Garcia, all’ombra del Vesuvio.

Le indiscrezioni hanno inoltre cominciato ad affiancare le prime figure dirigenziali post-Giuntoli al club di Aurelio De Laurentiis, con il nome di Frederick Massara eletto dai principali forum di mercato come degno sostituto dell’ormai dirigente Juventus. Saranno dunque settimane di assestamento e di intenso lavoro in casa Napoli, cui anche situazione mercato in uscita continua a sfornare notizie su notizie. Sempre più probabile, infatti, un approdo di Zielinski in Arabia, ai saluti dopo ben 7 stagioni alla corte dei partenopei. Garcia e società possono però tirare un grosso sospiro di sollievo, con un’altra ipotesi cessione venuta meno nelle ultime ore. Il motivo è tanto particolare quanto sconvolgente.

Niente Arabia per Mario Rui, la FIFA blocca l’Al Nassr

Lo scompiglio portato in Europa dall’improvviso ciclone arabo ha letteralmente scombussolato i piani dei principali team del continente occidentale. Tanti sono stati i campioni approdati in Saudi League nelle ultime settimane, dai vari Benzema e Kanté fino a passare gli ormai ex Serie A come Brozovic e Milinkovic-Savic. Lo sa bene il Napoli, in procinto di concludere con l’Al-Ahli la cessione di Zielinski ma capace di rifiatare a causa di un’altra pista venuta invece meno. Gli ultimi giorni erano infatti stati teatro delle incessanti news in merito ad un possibile approdo di Mario Rui all’Al-Nassr, complice la forte presenza nel club del connazionale Cristiano Ronaldo.

Quanto successo nelle ultime ore ha però contribuito ad un vero e proprio capovolgimento di fronte, che potrebbe avere non poche conseguenze sul dominio arabo nelle ultime settimane. La FIFA avrebbe infatti bloccato il mercato in entrata dell’Al-Nassr per le prossime tre sessioni di mercato, con il club gialloblu che non potrà ingaggiare calciatori ne dall’estero ne dalla Saudi League fino all’estate 2024. Il motivo si celerebbe dietro al mancato pagamento di alcuni bonus da parte del club saudita al Leicester, dovuti in seguito all’acquisto di Ahmed Musa.

Una news sconvolgente, che lascia Cristiano Ronaldo e Brozovic senza nuovi possibili innesti e che dunque esclude definitivamente un possibile approdo in terra araba per Mario Rui. Salvo ulteriori interessi nelle prossime settimane, il portoghese continuerà la propria esperienza in quel di Napoli.