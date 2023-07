Calciomercato Napoli, dalla Francia sicuri: novità su Osimhen

Le ultime news dalla Francia rendono felici i tifosi azzurri, con l’indizio che potrebbe aver confermato indirettamente la permanenza di Osimhen in quel di Napoli.

Una vera e propria favola ha rappresentato il percorso in maglia azzurra di Osimhen. Arrivato fra lo scetticismo generale, complici le spropositate cifre della trattativa con il Lille, il nigeriano è riuscito pian piano a superare le iniziali difficoltà, divenendo un baluardo della rosa targata Napoli. Capocannoniere, miglior attaccante della Serie A nonché uomo Scuetto per i partenopei, con i gol stagionali ben oltre quota 30 nonostante qualche acciacco fisico abbia tenuto il ragazzo di Lagos lontano dai campi per qualche giornata.

Napoli è dunque pronta a riporre nuovamente la propria fiducia fra le mani di Osimhen, punta di diamante di una squadra e di una città che ha imparato ad amarlo. Terrorizzati dunque dalle news di mercato venute fuori nelle ultime settimane, i tifosi azzurri hanno potuto tirare un grosso sospiro di sollievo nel corso della giornata odierna. Le indiscrezioni suggeriscono infatti una possibile permanenza del nigeriano nel capoluogo campano.

Calciomercato Napoli, il PSG abbandona la pista Osimhen

Si è parlato a lungo negli ultimi giorni della situazione Osimhen, al centro di innumerevoli voci di mercato e cui conferma in quel di Napoli non era più sicura come un tempo. Tanti i club sulle tracce del nigeriano, dal Manchester United al Bayern Monaco, fino ad arrivare al PSG. Proprio il club parigino era apparso come uno dei più interessati al bomber azzurro, tanto che lo stesso presidente De Laurentiis ha definito i francesi come gli unici concretamente ed economicamente in grado di poter acquistare Osimhen.

Le notizie che arrivano dunque dalla redazione di RMC Sport fungono da vera e propria liberazione per i tifosi del Napoli, con il Paris Saint-Germain deciso a puntare su Harry Kane come prima punta, strappandolo alla concorrenza del Bayern Monaco. Qualora l’operazione non dovesse andare in porto però, le alternative sarebbero invece da ricercare in Kolo Muani e Dusan Vlahovic, con il club parigino chiamatosi dunque fuori dalla corsa Osimhen. Un’ottima notizia per Napoli ed i suoi tifosi, con la permanenza del nigeriano sempre più probabile.