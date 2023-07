Calciomercato Napoli, accordo raggiunto: presto sarà azzurro

Emergono novità in merito al mercato Napoli, con le prossime ore che potrebbero essere decisive ai fini di un colpo fondamentale per il futuro degli azzurri.

Sono passati pochi minuti dall’annuncio ufficiale del nuovo direttore sportivo in casa Napoli ed è già tempo di pensare ai colpi in entrata per gli azzurri. L’arrivo di Mauro Meluso alla corte di De Laurentiis non fa altro che confermare quanto emerso infatti negli ultimi giorni, quando i partenopei sembravano in procinto di attuare uno sprint in ottica mercato. Arrivano dunque novità su un movimento in entrata dei partenopei già emerso nelle ultime settimane.

Accordo Bari-Napoli per Caprile, il portiere è vicino all’Empoli

Diventano dunque fondamentali le prossime ore ai fini di scoprire quale sarà il futuro del portiere Elia Caprile. Il classe 2001 di proprietà del Bari è infatti finito al centro di una trattativa in famiglia fra il club pugliese ed il Napoli, desideroso di puntare sul giovane per il futuro. Secondo quanto riportato da TMW dunque, fra i due club del meridione sarebbe sbocciata l’intesa, con Caprile ormai vicino a diventare a tutti gli effetti un membro della rosa azzurra.

Una volta concluso l’affare, come già vociferato da qualche settimana, l’estremo difensore verrà girato in prestito all’Empoli, rimasto orfano di Vicario ed in grado di accrescere l’esperienza nella massima serie di Caprile. Resta dunque da attendere solo la fumata bianca fra calciatore e club, che ad oggi appare più vicina che mai. Sarebbe questo un super colpo per il Napoli, assicuratosi così un portiere giovane e di talento per i prossimi anni nonché un possibile sostituto di Meret.