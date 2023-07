Sostituto Kim, l’esperto di mercato sicuro: “Una pista è da escludere”

Giungono ulteriori novità in merito a chi prenderà il posto di Kim in quel di Napoli, con l’esperto di mercato intervenuto in delucidazioni sull’argomento.

La situazione difensore centrale in casa Napoli continua a far preoccupare i tanti supporter del club d’azzurro vestito. Nei prossimi giorni sono infatti attese novità in merito al profilo che arriverà all’ombra del Vesuvio in qualità di sostituto del partente Kim Min-Jae. Ciò nonostante, i tifosi partenopei temono per un arrivo tardivo di un profilo così importante, che stando alle tempistiche potrebbe addirittura non arrivare in tempo per il ritiro di Dimaro. Sull’argomento è però intervenuto l’esperto di mercato Nicolò Schira, tirando le somme di tale situazione.

Calciomercato Napoli, il sunto di Schira sul sostituto di Kim

Intervistato a 1 Station Radio, Schira ha aggiornato tutti i tifosi del Napoli all’ascolto ed alla ricerca di news sul sostituto di Kim. L’esperto ha dunque narrato per filo e per segno la situazione azzurra, riportando anche conferme sulle voci venute fuori in giornata sul profilo del croato Sutalo e spegnendo invece l’entusiasmo per un nome. Di seguito quanto dichiarato: