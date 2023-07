Sfuma un altro obiettivo in casa Napoli: fatta per il suo approdo in Premier

Vicino a sfumare un altro obiettivo Napoli in chiave difensiva, adocchiato dagli azzurri come possibile sostituto di Kim ma ora vicino all’approdo in un altro club.

Ancora stagione di piena caccia in casa Napoli, dove i partenopei sono ancora alla ricerca del sostituto ideale di Kim Min-Jae come centrale difensivo. Gli azzurri hanno fin qui adocchiato parecchi profili interessanti, come i vari Kilman, Le Normand ed Itakura, ma per nessuno vi è presente una trattativa in fase avanzata. All’ombra del Vesuvio si è dunque ancora in alto mare, con la situazione del Napoli che peggiore in seguito alle ultime indiscrezioni di mercato. Uno dei profili maggiormente seguiti dai partenopei è infatti in procinto di chiudere l’accordo con un nuovo club.

Calciomercato Napoli, Schuurs ad un passo dal Crystal Palace

Un solo anno in Italia è bastato a Per Schuurs per attirare l’attenzione di molti club effettuando il tanto agognato salto di qualità. Una storia, questa, che segue la falsa riga di quanto accaduto a Kim Min-Jae, facendo a sua volta male ai piani ed alla rosa del Napoli. Il centrale olandese, la scorsa stagione in forza al Torino, era infatti presente nella lista di obiettivi degli azzurri, che dunque perde pezzi e possibilità dopo le odierne news.

Il classe ’99, dai più paragonato a De Ligt a causa del metodo di gioco nonché del proprio passato all’Ajax, è infatti vicino al definitivo approdo al Crystal Palace. A riportarlo è la redazione di Dazn, che narra di un’offerta da curca 35 milioni recapitata al Torino dal club di Premier League. Pronto un contratto di 4 anni per Schuurs, incapace di resistere al fascino del campionato inglese dunque sfumando definitivamente in ottica Napoli.