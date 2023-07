Ritorno di fiamma inaspettato per il Napoli: che sgarbo a Milan e Roma

Si riapre d’improvviso uno scenario in casa Napoli, dove il mercato è finalmente entrato nel vivo ed in cui è tornato alla ribalta un obiettivo del passato.

“Meglio tardi che mai” pronunciò un saggio anni or sono, con il Napoli che si prepara a rispecchiare alla perfezione tale detto consolidato negli anni. Con qualche attimo di ritardo infatti, il calciomercato azzurro sembrerebbe in procinto di entrare nel vivo, con i partenopei vicini a chiudere il colpo Faraoni dal Verona. Saranno inoltre decisivi i prossimi giorni in merito al caso difensore centrale, con il Napoli che potrebbe a breve effettuare l’affondo per il post-Kim. La sorpresa vera e propria è però arrivata nelle scorse ore, grazie al ritorno di fiamma azzurro per l’obiettivo.

Il Milan si ritira, per il Napoli torna di moda Kamada

Sembrava promesso sposo del Milan, eppure Daichi Kamada è stato incredibilmente scaricato dai rossoneri, determinati a portare avanti con più urgenza piste come Pulisic e Chukwueze. Il trequartista e centrocampista nipponico, rimasto svincolato dopo il termine del contratto con l’Eintracht Francoforte, si è dunque reso disponibile all’ascolto di nuove proposte, tornando così di moda per diversi club sulle sue tracce in passato.

Fra questi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, vi sarebbero anche Roma e Napoli. I giallorossi potrebbero chiudere l’ennesimo colpo a zero della propria campagna acquisti, ma gli azzurri non mollano la presa per Kamada. I partenopei, già sulle tracce del giapponese prima dell’illusorio sorpasso Milan, partirebbero infatti con un leggero vantaggio sui capitolini in un’eventuale corsa a due. All’ombra del Vesuvio si riapre dunque un’ipotesi a sorpresa, con Kamada che rappresenterebbe il profilo nipponico tanto agognato dal presidente De Laurentiis.