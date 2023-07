Osimhen vicino alla permanenza: la notizia che fa felice De Laurentiis

Il futuro di Victor Osimhen è un tema caldissimo in casa Napoli. Arriva una notizia che però fa felice De Laurentiis e avvicina il nigeriano alla permanenza.

Il Napoli è atteso da una stagione molto più complicata di quella che ha portato gli azzurri a vincere il terzo scudetto della sua storia. I partenopei devono confermarsi e difendere il titolo conquistato con ampio merito nella scorsa stagione.

Ci saranno, tuttavia, alcuni dubbi in vista della nuova stagione. Kim è ormai promesso sposo del Bayern Monaco, mentre anche il futuro di Osimhen è in bilico. Il Napoli vorrebbe trattenere il suo centravanti almeno per un’altra stagione, ma di fronte ad offerte monstre, gli azzurri non possono rifiutare.

De Laurentiis ha proposto un nuovo contratto da 7 milioni all’anno al giocatore, ma al momento il rinnovo non è ancora stato firmato. Sulle tracce di Osimhen ci sono il Psg, qualora partisse Mbappé e il Bayern Monaco che è alla disperata ricerca di un nuovo attaccante.

Osimhen-Bayern Monaco, le ultime

Nelle scorse settimane la dirigenza dei bavaresi, sembrava essersi defilata dalla corsa a Osimhen a causa di una richiesta ritenuta folle da parte di De Laurentiis. Ora, sembra che il Bayern abbia deciso di abbandonare definitivamente la pista Osimhen.

Secondo l’Equipe, noto periodico francese, il Bayern sarebbe alle strette finali per portare Harry Kane in Germania. Il centravanti del Tottenham è alla ricerca di un club che gli permetta di vincere trofei e il Bayern è assolutamente l’ipotesi migliore.

Mancano gli ultimi dettagli, ma pare che il Bayern sia pronto ad accontentare le richieste degli Spurs. Una notizia che fa felice Aurelio De Laurentiis e che avvicina ulteriormente Osimhen alla permanenza all’ombra del Vesuvio.