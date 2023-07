Futuro Osimhen, spunta una deadline: De Laurentiis ha deciso!

Il futuro di Victor Osimhen tiene tutti i tifosi azzurri con il fiato sospeso. De Laurentiis si impone e spunta una deadline.

La stagione del Napoli è iniziata nella giornata di ieri con la presentazione in pompa magna delle nuove divise per la prossima stagione. La presentazione si è tenuta a bordo della nave da crociera MSC World del gruppo MSC che da quest’anno diventa main sponsor del Napoli. Nelle nuove divise, infatti, non è presente lo sponsor Lete, ma solo quello MSC.

Le divise svelate ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis e da sua figlia Valentina, sono destinate ad entrare nella storia del Napoli. Dopo trentatré anni dall’ultima volta, gli azzurri scenderanno, infatti, con il tricolore cucito al petto. Per gli azzurri si tratta di un onore più che meritato per quanto fatto nella passata stagione, quando i ragazzi di Luciano Spalletti sono riusciti a sbaragliare la concorrenza e a vincere lo scudetto praticamente già a marzo.

Nel corso della presentazione delle nuove maglie, c’è stato spazio anche per alcune domande al presidente De Laurentiis. Il patron azzurro è stato incalzato anche sul mercato che stenta a decollare, ma soprattutto sul futuro di Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis si è mostrato molto sicuro della permanenza del bomber nigeriano all’ombra del Vesuvio, affermando come queste nuove maglie con ogni probabilità verranno indossate anche dal suo numero 9.

A margine della conferenza stampa, ai microfoni di Mediaset, il numero uno del club azzurro, ha ribadito tale concetto, lasciandosi scappare anche la cifra per la quale lascerebbe partire Osimhen. Il Napoli chiede almeno 200 milioni di euro e secondo il patron azzurro, solo il Psg è in grado di mettere sul piatto un’offerta così importante.

De Laurentiis impone la deadline: le ultime sul futuro di Osimhen

Nelle scorse settimane, oltre a fare grande resistenza di fronte alle offerte di top club come il Bayern Monaco che si è ritirato dalla trattativa, il Napoli ha fatto un ulteriore passo verso la permanenza di Victor Osimhen.

Il club partenopeo ha, infatti, offerto un rinnovo a cifre elevatissime per gli standard del Napoli. Aurelio De Laurentiis pare sia disposto a tutto pur di tenere Osimhen almeno per un’altra stagione.

Il patron del Napoli ha scelto di andare oltre il tetto massimo di ingaggio, posto a 3,5 milioni di euro, e si è spinto fino ai 7 milioni all’anno fino al 2027. L’offerta è stata già recapitata all’entourage del nigeriano che ora ha tempo fino al 31 luglio per firmare il rinnovo: questa la data della deadline imposta da De Laurentiis.

Come rivela Tuttosport, inoltre, se Osimhen non firmerà il rinnovo, il Napoli agirà di conseguenza e non è impossibile ipotizzare la sua cessione.