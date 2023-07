Doppio affare con il Napoli: il presidente esce allo scoperto in diretta

Torna a parlare di Napoli il patron del club di Serie A, uscendo allo scoperto su di un possibile doppio affare con gli azzurri.

Sarà Frosinone-Napoli la prima sfida degli azzurri appartenente alla Serie A 2023/24, come stabilito da sorteggio avvenuto in sede Lega. Il Benito Stirpe fungerà dunque da primo impianto in cui gli azzurri dovranno difendere lo scettro di Campione in carica, contro i neopromossi gialloblu che non hanno minima intenzione di lasciare vita facile agli uomini di Garcia. Sulla sfida è inoltre intervenuto Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone già cimentatosi in dichiarazioni sull’evento qualche giorno fa. Il patron dei ciociari ha inoltre lanciato un piccolo segnale ai partenopei, parlando di due possibili obiettivi Frosinone di casa a Napoli.

Di seguito, quanto dichiarato da Maurizio Stirpe ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Noi come il Napoli la scorsa stagione? Il Napoli ha fatto un’impresa incredibile vincendo il campionato ed anche noi abbiamo fatto ottime cose, ma fra Scudetto e Serie B vi è una bella differenza. Siamo contenti di affrontare gli azzurri alla prima giornata, perché sarà un evento che avrà una grossa risonanza sia per noi che per loro. Di sicuro sarà un ottimo primo test per il Frosinone. I tanti tifosi del Napoli attesi allo Stirpe mi fanno inoltre pensare che sarà uno spettacolo immenso sia in campo che fuori. Sarà una grande festa”.

“Kvernadze come Kvara? Ce lo auguriamo tutti! Alcune voci mi dicono che anche Giuntoli si fosse mosso per il ragazzo, ma credo che se il Napoli avesse realmente voluto prenderlo lo avrebbe fatto. Noi siamo comunque stati tempestivi ad intervenire su questo ragazzo in cui crediamo molto. Scovare talenti giovani e forti per il Frosinone è molto importante”.

“Zerbin e Gaetano in prestito? Non so. Zerbin è senz’altro un calciatore che rimarrà sempre nel mio cuore e che sarà sempre voluto bene a Frosinone. Stando a quanto mi dice il responsabile della nostra area tecnica però, ne lui ne Gaetano fanno parte della nostra lista di obiettivi. Bisognerà capire quali saranno le strategie del Napoli e se ci saranno i presupposti per portare al termine due colpi del genere. Al momento tutto ciò manca”.