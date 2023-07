Colpo a centrocampo, l’indizio fa sognare i tifosi: via libera al Napoli?

Svolta sul calciomercato targato Napoli, con il particolare indizio che potrebbe avvicinare alla cessione l’obiettivo azzurro.

Diventano sempre più caldi i giorni all’ombra del Vesuvio, dove il Napoli di Rudi Garcia si appresta ad effettuare i primi colpi di mercato. Il tecnico francese ha infatti incontrato nelle ultime ore il presidente Aurelio De Laurentiis, con i due che hanno discusso su quelli che saranno le strategie in entrata dei partenopei. Tale riunione sarebbe inoltre stata accompagnata dalle news odierne in merito ad un obiettivo Napoli. Un piccolo indizio arrivato in giornata potrebbe aver infatti aperto alla cessione definitiva di quest ultimo.

Tousart non va in ritiro, il Napoli pronto all’assalto

Lucas Tousart è uno dei principali profili accostati al Napoli nell’ultimo periodo. Centrocampista francese, già allenato da Garcia in passato, il classe ’97 è retrocesso in Bundesliga 2 con la maglia dell’Herta Berlino. L’iniziale idea degli azzurri era dunque quella di sfruttare tale occasione per garantirsi a poco prezzo un vice per Stanislav Lobotka. Finita per raffreddarsi però nel corso delle giornate, la pista potrebbe quindi essersi riaperta d’improvviso, con l’indizio inerente a Tousart che non lascia dubbi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, il francese sarebbe stato escluso dal ritiro pre-campionato dall’Herta, che ne ha difatti annunciato così la cessione imminente. Su di lui, Napoli e Monaco, ma gli azzurri potrebbero contare su un vantaggio nell’operazione. I baincoblu di Berlino sarebbero infatti sulle tracce di Demme. In uscita dagli azzurri, il tedesco potrebbe rappresentare l’asso nella manica partenopeo per il colpo Tousart.