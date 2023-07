Napoli, nuovo direttore sportivo e cessione Osimhen: parla De Laurentiis

A margine della conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie, il presidente De Laurentiis ha parlato anche di Victor Osimhen e del nuovo direttore sportivo.

La nuova stagione del Napoli inizia oggi. Il presidente Aurelio De Laurentiis, a bordo della magnifica MSC World, presentato la prima e la seconda maglia della prossima stagione. Maglie che tornano “scudettate” trentatré anni dopo l’ultima volta.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il patron azzurro ci ha tenuto a parlare solo delle nuove divise e delle nuove partnership con MSC e eBay.

A margine della conferenza stampa, però, il presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Maglia speciale, che effetto fa?

“La dedico a mia figlia Valentina, a Giorgio Armani, a Gianni Buonaccorsi che è formidabile e a Leo dell’Orco perchè senza la loro adesione perchè quando io con una telefonata gli ho detto “Guarda io vorrei fare” mi ha risposto “Ma sei sicuro, ma sei convinto: sì”. Era un momento difficilissimo c’era il Covid in giro per il mondo, la Cina non combinava più nulla, i ritardi erano immani eppure dopo due anni eccoci qua. Mia figlia ha creato un grande successo per questo nuovo brand che oltre a essere il brand del Napoli è un brand che si è legato al marchio EA7 e che sta avendo un grandissimo successo”.

Osimhen con questa maglia?

“Io direi che se c’è Osimhen tanto meglio. Se non ci sarà ce ne faremo una ragione e ci sarà qualcuno fortissimo al suo posto. Io, però, credo che ci sarà ancora Osimhen il prossimo anno”.

Quale sarebbe l’offerta super-indecente di cui parla?

“L’unico che potrebbe portarsi a casa Osimhen è il Psg. Ora, se Nasser Al Khelaifi vuole tirare fuori un duecentino, noi aspettiamo e poi valutiamo”.

Questa nuova era può ripetere il ciclo di Maradona?

“Io me lo auguro. Maradona è stato unico, incredibilmente insostituibile, non replicabile. Il successo del Napoli è stato nel gruppo. Quando noi abbiamo avuto fuori Osimhen, abbiamo vinto 8 partite su 8. Noi siamo convinti di saper lavorare in un certo modo. Come mai nel cinema siamo capaci a fare bingo e nel calcio no? Ieri è venuto a trovarmi un possibile nuovo direttore sportivo che mi ha chiesto: “Ma lo sa presidente? Lo sa? Ma quanto mi è piaciuto Yuppies! Questa cosa mi ha sorpreso e rallegrato. Noi ci siamo sempre nutriti dei successi per fare meglio e vogliamo fare lo stesso anche con questo scudetto”.