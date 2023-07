Napoli, Micheli pesca un altro jolly: nome nuovo per l’attacco

Il Napoli si muove anche sul mercato in entrata. Ulteriori contatti con gli agenti de giocatore: i dettagli.

Il club partenopeo ha presentato nella giornata di oggi le nuove maglie che indosseranno i campioni d’Italia nella prossima stagione. Maglie speciali e che sono destinate ad entrare nella storia grazie a quel tricolore che tornerà a cucirsi sul petto degli azzurri trentatré anni dopo l’ultima volta.

Il Napoli, però, non vuole che questo scudetto sia solo un episodio, ma ha intenzione di continuare a crescere e di ripetersi già dalla prossima stagione.

Per questo motivo, gli azzurri sono molto attivi sul mercato alla ricerca dei giusti innesti che permettano a Rudi Garcìa di replicare quanto fatto da Luciano Spalletti.

Il nuovo jolly di Micheli arriva dall’Olanda

La priorità in casa Napoli è sicuramente quella di trovare un sostituto all’altezza del partente Kim Minjae. Lo scouting del Napoli è a lavoro per migliorare la rosa anche in altre zone di campo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Jesper Karlsson, esterno svedese dell‘AZ Alkmaar.

Secondo Di Marzio, lo svedese è in pole position per sostituire uno tra Lozano e Politano nel caso dovessero partire. Il Napoli l’ha seguito dal vivo più volte nella scorsa stagione e i contatti tra le parti proseguono spediti. Micheli, capo scouting del Napoli, è pronto a pescare un altro jolly per il Napoli.