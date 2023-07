Napoli, affondo in casa Lecce: colpo in arrivo

Il Napoli sta sondando il mercato, alla ricerca di rinforzi. Riflettori puntati su un talento risultato decisivo per la salvezza del Lecce

Rudi Garcia, in occasione della riunione andata in scena nei giorni scorsi, ha provveduto ad effettuare l’identikit dei rinforzi più graditi. Il tecnico, in particolare, vorrebbe avere a disposizione elementi di qualità capaci di interpretare più ruoli e giocare in maniera indistinta sia nel 4-3-3 che nel nuovo 4-2-3-1. I riflettori sono stati quindi puntati su diversi talenti messisi in luce durante la scorsa stagione: uno di questi, ad esempio, è risultato determinante per la salvezza del Lecce.

Parliamo di Gabriel Strefezza, autore di 8 gol e 4 assist in 35 apparizioni complessive in campionato. Un bottino eccellente, che gli ha consentito di diventare l’oggetto del desiderio di numerose società compresa quella azzurra. I Campioni d’Italia lo seguono interesse anche per la sua estrema duttilità. Il 26enne brasiliano, di professione ala destra, all’occorrenza infatti può giocare a sinistra in un tridente offensivo, largo sulla fascia e nella posizione di trequartista alle spalle dell’unica punta. In termini pratici, potrebbe prendere il posto di Hirving Lozano o Piotr Zielinski (entrambi in scadenza nel 2024) o essere l’alternativa di Khvicha Kvaratskhelia.

Un calciatore polivalente che consentirebbe a Rudi Garcia di rendere ancor più imprevedibile la manovra e cambiare modulo a partita in corso. Strapparlo ai giallorossi non si preannuncia facile ma il presidente Aurelio De Laurentiis farà di certo un tentativo, anche perché il contratto che lega Strefezza al Lecce scade nel 2025 e finora le parti non hanno iniziato a discutere dell’eventuale rinnovo.

Napoli, occhi puntati su un talento del Lecce

C’è comunque da dire che, come sottolineato di recente dal presidente Saverio Sticchi Damiani, il Lecce non ha urgenza di vendere. I conti sono in regola e sotto controllo. I gioielli della rosa, stando così le cose, partiranno soltanto in presenza di un’offerta ritenuta soddisfacente dal punto di vista economico. Il Napoli, dal canto suo, è alla finestra ma intanto ha iniziato a studiare dei piani alternativi nel caso in cui dovesse saltare l’acquisto di Strefezza.

Nel mirino c’è Lazar Samardzic che, dopo un anno di apprendistato all’Udinese, è diventato una delle colonne portanti dei bianconeri (5 gol e 4 assist nell’ultima Serie A). I bianconeri lo valutano circa 20 milioni ma, in realtà, sperano di incassare una cifra superiore visto il forte interessamento mostrato dal Milan e dall’Inter. Il Napoli, infine, segue pure Tommaso Baldanzi che l’Empoli vorrebbe però trattenere un altro anno. Il casting è in corso, De Laurentiis e Garcia riflettono. Il Napoli del futuro sta per nascere.