LIVE – La nuova maglia del Napoli con lo scudetto: presentazione di De Laurentiis

La presentazione della maglia del Napoli 2023/24 con lo scudetto e la conferenza stampa del presidente Aurelio De Laurentiis.

La SSC Napoli presenterà oggi pomeriggio, a bordo della meravigliosa nave MSC World Europa della MSC Crociere, la nuova maglia da gioco per la stagione 2023/24. Evento attesissimo dai tifosi, curiosi di vedere lo stile della nuova casacca del club, ma soprattutto perché questa maglia avrà l’attesissimo scudetto appuntato sul petto, da sempre simbolo celebrativo della squadra campione d’Italia. Alla presentazione sarà presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal sindaco della città, Gaetano Manfredi e lo scrittore Maurizio De Giovanni.

Nel corso della presentazione, ha parlato anche Aurelio De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato:

“Innanzitutto grazie a tutti voi per essere qui presenti. Ringrazio Massa e la famiglia di MSC, perchè con loro è cominciato questo viaggio e non è mai finito. Il fatto che loro siano diventati Main Sponsor, mi rende orgoglioso. Napoli è una città che viaggia per il mondo e che non ha uguali. Dedico questo messaggio anche al Presidente De Luca e al Sindaco Manfredi. Credo che dalla loro collaborazione possa, al di là di ogni logica distuttiva di cui noi italiani siamo i primi al mondo, esserci un rinascimento. Spero che le nostre maglie siano il simbolo di questo rinascimento. Oggi non siamo qui per presentare le nuove maglie, ma per lanciare un nuovo manifesto. Noi napoletani viviamo il Napoli in modo viscerale. Nel video avete visto una città e una regione straordinaria. Da Napoli verso tutto il Mondo. L’inizio di una nuova era perchè lo scudetto è tornato a Napoli dopo trentatré anni e ne ha parlato tutto il mondo. Spero di poter far bene anche quest’anno, ho preso un grande allenatore e spero possa continuare sul percorso tracciato da Spalletti”.

“Dopo Maradona si pensava che il Napoli non potesse vincere senza avere in squadra una stella. Noi grazie allo Scouting e con un modello gestionale vincente siamo riusciti a tornare a vincere. Il Napoli ha voluto rafforzare la nostra piattaforma di marketing e abbiamo assunto Tommaso Bianchini, per espanderci. Stiamo sviluppando con la produzione di materiale tecnico grazie alla collaborazione con Giorgio Armani. Noi ci poniamo come un ponte tra la squadra e i milioni di tifosi sparsi su tutti i continenti che si tramandano l’amore per la maglia azzurra da generazioni. Per spiegare meglio la nostra identità, abbiamo voluto mostrarla per immagini”.

“Lo scudetto del Napoli ha dato ancora più colore e magia alla città. Siamo orgogliosi di essere il simbolo del rinasciamento napoletano in tutto il mondo. Vi annuncio che nel tardo pomeriggio di mercoledì apriremo il nostro primo store nel centro di Napoli che si aggiunge agli altri. Precisamente in via Calabritto dove colorerà ancora più di azzurro la nsotra città. Un altro passo per sviluppare il nostro modello di autoproduzione. From Napoli to the world è un messaggio per il mondo. Una passione che si tramanda di generazione in generazione e che ha colorato le piazze delle principali città del mondo. Vinceva un’altra squadra e nel giro di 24h era tutto finito”.

“Il media più potente che abbiamo è oggi qui presente, la nostra maglia gara, la maglia dei campioni d’Italia disegnata da mia figlia Valentina e da Buonaccorsi del gruppo Armani. Ringrazio Giorgio Armani per aver creduto in noi due anni fa”.

La partnership con MSC:

“Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto anche dal lato sponsor: ci siamo legati a due brand che fanno parte di questa nostra nuova narrativa. MSC diventa il nostro Main Global Partner, rappresentando in toto l’espansione globale avuta nell’ultimo decennio. Napoli e MSC arrivano in ogni parte del globo, così come i nostri tifosi”.

Sul sodalizio con Ebay:

“Ebay ha la vocazione di esportare lo sport in tutto il mondo e da oggi Ebay porterà la passione dei nostri tifosi in tutto il mondo. Io li ho bacchettati perchè negli USA abbiamo 15 milioni di tifosi e gli ho detto che lì voglio primeggiare. Un nuovo partner globale che entra a far parte della nostra famiglia e che certifica la nostra vocazione internazionale”.