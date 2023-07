Fase di stallo, il Napoli ne approfitta: colpo in Serie A

Finalmente sembra che il mercato del Napoli sia pronto a decollare: gli azzurri sono pronti ad approfittare di una fase di stallo per il colpo dalla Serie A

Il Napoli non ha ancora chiuso per nessuna trattativa in entrata. Secondo le ultime notizie che sono trapelate, pare che la dirigenza azzurra sia concentrata unicamente sul mercato in uscita. Dopo la rivoluzione della scorsa estate con le cessioni di Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e David Ospina, quest’anno non partiranno i big, eccezion fatta per Kim.

Il Napoli, infatti, è a lavoro per perfezionare le cessioni di alcuni esuberi. Il primo a partire sarà Diego Demme. Il centrocampista tedesco, dopo una stagione ai margini della rosa, è pronto a tornare in patria. Il numero 4 del Napoli ha già trovato l’accordo con l’Hertha Berlino, mentre le due società sono a lavoro per trovare l’intesa sul costo del cartellino.

Oltre a Demme, anche altri centrocampisti lasceranno Napoli. Nelle ultime ore, il Monza ha provato a portare in Brianza Gianluca Gaetano. Il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il suo numero 70 a titolo definitivo, ma in prestito l’affare potrebbe chiudersi a breve. Tanguy Ndombele, invece, ha già fatto ritorno al Tottenham. Il Napoli, a causa del costo troppo elevato, ha deciso di non riscattare il centrocampista francese.

Dopo le cessioni arriva il primo colpo per il Napoli

Con tutti questi cambiamenti a centrocampo, il Napoli è costretto a trovare rinforzi adeguati per regalare a Rudi Garcìa una rosa super competitiva. L’obiettivo del tecnico francese è certamente difendere il titolo conquistato la passata stagione.

Secondo le ultime indiscrezione, pare che il Napoli abbia messo nel mirino Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina. Il marocchino ha giocato una grandissima stagione con la maglia viola e non solo. Amrabat ha stupito anche al Mondiale in Qatar dove con il suo Marocco è arrivato fino in semifinale.

Il marocchino è in fase di stallo tra cessione e rinnovo con la Fiorentina e il Napoli ha intenzione di affondare il colpo per portarlo all’ombra del Vesuvio. Nella stessa situazione di Amrabat, si ritrova anche Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è in scadenza nel 2024, ma non ha rinnovato il contratto con la Lazio, né trovato una squadra disposta ad assecondare le richieste di Lotito (40 milioni di euro).

Da qui lo stallo che potrebbe favorire l’inserimento del Napoli che con la Lazio potrebbe giocarsi anche la carta Zielinski. Situazioni da monitorare: De Laurentiis può provare il colpo in Serie A.