Juventus-Napoli ai tempi del Covid, De Luca attacca: “Sono l’antitesi della sportività!”

Non solo De Laurentiis, anche il presidente della Regione Campania non le manda a dire alla Juventus: “Antitesi della sportività!”

Non solo le parole di Aurelio De Laurentiis hanno scosso la presentazione delle nuove maglie del Napoli per la stagione 2023/2024. Ci ha pensato anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che durante l’evento ha sparato a zero sulla Juventus e su alcuni episodi della storia recente del campionato di Serie A.

De Luca non le manda a dire alla Juventus: “Gesto poco sportivo, non si fa!”

De Luca ha inizialmente elencato quelli che sono i motivi di vanto della città di Napoli: “S’è passati da Gomorra come modello a generazioni che hanno modelli positivi, Kvara, ADL, allegria, feste, bandiere, civiltà e solidarietà. Questo ci aiuta tantissimo”.

Successivamente, però, ha rievocato un episodio risalente al 2020 quando, in periodi di Covid, ci fu un Juventus-Napoli che fece discutere. Il presidente ha proseguito, infatti, puntando il dito contro il club bianconero: