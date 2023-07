Calciomercato Napoli, l’annuncio di De Laurentiis spacca la tifoseria

Arriva direttamente dalla presentazione delle nuove maglie l’annuncio di mercato di Aurelio De Laurentiis: tifoseria spaccata.

Il Napoli, nella giornata di oggi ha svelato al mondo le nuove divise che verranno indossate dai campioni d’Italia nella prossima stagione. L’evento si è tenuto a bordo della più grande nave del gruppo MSC mai attraccata nel porto di Napoli. Si tratta della favolosa MSC World che è riuscita ad ospitare il grande numero di presenti per un evento molto speciale.

Il club partenopeo ha presentato, dunque, le nuove maglie che sono in vendita da questa sera alle ore 19:26, negli store ufficiali del Napoli sia fisici che online, sia su eBay, nuovo global partner azzurro dopo l’addio ad Amazon. Il marchio eBay, sarà presente anche sulle maglie del Napoli, in particolare sulla manica sinistra. Proprio lì dove la passata stagione era presente il logo di Amazon.

Alla presentazione delle nuove divise, oltre che al presidente De Laurentiis e a sua figlia Valentina, style designer del Napoli, erano presenti anche Leonardo Massa, manager director di MSC e Alice Acciarri, general manager Italia di eBay. Entrambi hanno avuto un ruolo importante sul palco della MSC World andando a spiegare la partnership con il Napoli.

L’indizio di mercato lanciato da De Laurentiis divide i tifosi

La general manager di eBay ha avuto molto spazio in quanto nuovo sponsor del Napoli. Al momento del suo intervento, Aurelio De Laurentiis ha tenuto a precisare come eBay si occuperà delle spedizioni dei prodotti con marchio Napoli in giro per il mondo. Ovviamente, il patron azzurro ha chiesto un occhio di riguardo agli USA dove sono presenti oltre 15 milioni di tifosi del Napoli, ma poi si è lasciato andare anche ad un consiglio per il noto marketplace.

Aurelio De Laurentiis ha chiesto caldamente di far nascere un hub preposto allo smistamento delle maglie in Messico in modo da poter espandere il mercato azzurro anche nel centroamerica che dall’arrivo di Lozano a Napoli si è tinto d’azzurro.

Questa frase del presidente del Napoli ha scatenato i tifosi azzurri. La costruzione di hub preposto in Messico, vorrebbe dire che Hirving Lozano resterà un giocatore del Napoli anche per fidelizzare maggiorente i tifosi azzurri in quelle zone d’America. Con la permanenza di Lozano, a partire sarebbe Politano che da tempo è in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri.

I tifosi del Napoli, ora, si dividono tra chi vorrebbe tenere Lozano e chi Politano. Al momento non c’è certezza sul futuro dei due esterni del Napoli, ma De Laurentiis ha dato un grande indizio di mercato.