Affare low cost per il Napoli, acquisto per soli 3 milioni di euro

Il Napoli inizia a muoversi sul mercato. De Laurentiis è pronto a regalare a Rudi Garcìa il primo colpo: affare low cost da 3 milioni di euro.

Il Napoli, nella stagione che sta per cominciare avrà un compito molto complicato. Gli azzurri, infatti, dovranno difendere lo scudetto vinto la passata stagione. Alla guida della squadra che tenterà l’assalto al secondo scudetto in fila ci sarà Rudi Garcìa, con Luciano Spalletti che ha preferito fare un passo indietro per rigenerare le energie profuse nella passata stagione.

Il nuovo tecnico del Napoli dovrà far fronte ad una piazza esigente e a diversi cambiamenti all’interno della rosa. L’ex allenatore di Marsiglia e Roma dovrà fare a meno di Kim Min Jae. Il difensore coreano sarà ufficializzato a breve dal Bayern Monaco. Kim ha già svolto la prima parte delle visite mediche con i bavaresi e sembra ormai tutto pronto per il suo trasferimento. Nelle casse del Napoli arriveranno i 58 milioni previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto.

Dopo una sola stagione all’ombra del Vesuvio, Kim lascia Napoli e Garcìa si ritrova senza il suo leader difensivo che è stato fondamentale nella cavalcata trionfale del Napoli nella scorsa stagione. Il Napoli è a lavoro, dunque, per trovare il sostituto più adatto. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza partenopea. Gli azzurri sognano Giorgio Scalvini ma il costo dell’operazione è molto alto. Per questo motivo, secondo le ultime voci di mercato, pare che in pole position ci sia Ko Itakura, difensore giapponese del Borussia Monchengladbach.

Oltre al difensore giapponese, il Napoli segue anche Max Kilman del Wolverhampton e Robin Le Normand della Real Sociedad. Entrambi, però, hanno un costo elevato e sembrerebbero ipotesi più defilate rispetto a Itakura.

Il Napoli piazza il primo colpo: affare da 3 milioni di euro

Il Napoli si muove sul mercato per migliorare la rosa anche in altre zone di campo. Il punto debole costante della scorsa stagione è stato il sostituto di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro ha dovuto fare gli straordinari sulla fascia destra lasciando pochissimo spazio a Bereszynski che doveva essere il cambio designato.

In questa stagione, il Napoli non vuole ritrovarsi nella stessa situazione e per questo motivo è pronto ad affondare il colpo per Davide Faraoni.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, infatti, il Napoli avrebbe messo nel mirino l’esterno dell’Hellas Verona. L’ex Inter arriva da ottime stagioni con gli Scaligeri e sembra ora pronto per il salto in una big.

Con Alessandro Zanoli che andrà in prestito al Genoa, il Napoli ha bisogno di esperienza dalla panchina sulla corsia destra. Faraoni sembra l’ipotesi migliore anche in termini di spesa. Il capitano gialloblu, infatti, può partire per 3 milioni di euro.