Spalletti indimenticabile: scolpito sulla pelle di un tifoso del Napoli – VIDEO

Il ricordo indelebile di Luciano Spalletti e dello Scudetto impresso sul braccio di un passionale ed eccentrico tifoso.

Siamo ormai entrati di diritto all’interno della stagione 2023/24. Cominciata ufficialmente lo scorso 1° luglio, tale annata vi vedrà partecipe un Napoli Campione d’Italia dopo ben 33 anni, con gli azzurri che si preparano a scendere in campo con la toppa dello Scudetto cucita sul petto. In una Napoli sempre più sull’onda dell’entusiasmo, tanti sono stati i tifosi che hanno deciso di tatuare indelebilmente sul proprio corpo il ricordo di quel magnifico trionfo. Un tatuaggio in particolare ha però attratto l’attenzione grazie agli incredibili incastri presenti nel disegno in questione.

Napoli Campione d’Italia, tatuaggio super in onore di Spalletti

Ne abbiamo viste di ogni negli ultimi giorni in giro per Napoli, dove i tatuaggi in onore allo Scudetto sono ormai divenuti all’ordine del giorno. Dalla semplice data alla coccarda tricolore, passando per una frase simbolo o a vere e proprie opere d’arte fatte d’inchiostro e ricordi. Questo è il caso di un disegno portato a termine dal tatuatore Joe Valentino e pubblicato da quest’ultimo sul social TikTok.

Ricco di significato il tatuaggio in questione, abile a racchiudere nel profilo del volto di un sorridente Luciano Spalletti alcuni dei momenti salienti della stagione. Essi sono data ed ora del trionfo maturato ad Udine con annessa presenza della Coppa, accompagnati dall’immagine simbolo della stagione targata Napoli: gli 8 giocatori a ridosso della metà campo durante il calcio d’inizio, vista per la prima volta a Reggio Emilia e poi divenuta un cliché durante l’annata. Un tributo magnifico allo splendido periodo vissuto dai partenopei, che ha letteralmente fatto impazzire i tifosi imbattutisi nel video di cui sopra.