Napoli sul gioiellino dell’Italia: concorrenza dalla Serie A

Cresce la concorrenza in Serie A per il talentino dell’Italia, sulle cui tracce vi è anche il Napoli.

Continuano i rumors di mercato inerenti al Napoli, ancora fermo ai nastri di partenza in quanto a nuovi innesti da portare in squadra. La lista di obiettivi partenopea è però ben ricca di nomi. Itakura, Le Normand e Kilman rappresentano infatti la sola parentesi difensiva di tale gruppo, di cui fanno parte anche i vari Maxime Lopez, Samardzic, Zaha e Kadioglu. Di tale lista fa inoltre parte anche il giovane talentino dell’Italia U-20, per cui la concorrenza comincia a farsi spietata soprattutto in Italia.

Calciomercato Napoli, altri quattro club sulle tracce di Prati

Era stato da qualche giorno reso noto l’interesse da parte del Napoli per il giovane Matteo Prati. Classe 2003 in forza alla Spal, il talentino è riuscito ad attirare su di se l’attenzione di diversi club italiani, soprattutto grazie alle ottime prestazioni messe a referto nel corso dei Mondiali U-20. Gli azzurri sembravano dunque in procinto di affondare il colpo Prati, ma la situazione è ben più complicata del previsto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Ferrara infatti, ben 4 sarebbero i club alla caccia del giovane centrocampista. Vi è quindi il Sassuolo, cui quotazioni sono però scese negli ultimi giorni in favore del Cagliari, ad oggi in pole position. Infine, a monitorare la situazione assieme al Napoli, vi sono anche Bologna e Torino nonché club appartenenti a Premier League e Bundesliga. Una vera e propria corsa all’ultimo sangue si prospetta dunque all’orizzonte per Prati, con la Spal che mantiene fissa a 10 milioni l’ingente richiesta per il calciatore.