Napoli, si complica la pista Itakura: si inserisce un’altra big

News dell’ultim’ora in merito al possibile approdo di Ko Itakura in azzurro. Le nuove indiscrezioni non lasciano tranquilli gli azzurri.

Sembrerebbe ormai quasi certa la scelta del Napoli in merito al sostituto di Kim Min-Jae. Gli azzurri rimangono in Asia, passando dalla Corea al Giappone puntando su Ko Itakura, difensore centrale in forza al Borussia M’Gladbach. Negli ultimi giorni sono infatti uscite molte news in merito al nipponico, con l’agente del calciatore che ha svelato in diretta il forte interesse da parte del Napoli. Le recenti indiscrezioni non lasciano però tranquilla la società partenopea.

Calciomercato Napoli, inserimento Tottenham per Itakura

Clamoroso cambio di scena nella situazione di Itakura, rivelata da SkySportDE nel corso delle odierne trasmissioni. Secondo la fetta tedesca dell’emittente satellitare infatti, oltre al Napoli vi sarebbe anche il Tottenham nella corsa per il centrale giapponese. Tale fattore potrebbe dunque impensierire notevolmente gli azzurri, causa le disponibilità economiche ben più ampie da parte del club inglese.

Ma non è finita qui, perché sempre la redazione germanica narra di un’ipotesi a sorpresa dell’ultim’ora. A causa della mancanza di alternative nel reparto infatti, il Borussia M’Gladbach potrebbe incredibilmente alzare un muro d’innanzi a Napoli e Tottenham per Itakura. Si complica dunque la situazione per entrambi i club, con gli azzurri ancora in alto mare per quanto riguarda il sostituto di Kim.