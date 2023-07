Napoli, arrivano offerte per il pupillo dei tifosi: le ultime

Grosse novità in merito al mercato in uscita del Napoli, con un pupillo dei tifosi al centro dell’interesse di altri club italiani.

Il Napoli continua la propria ricerca verso i primi colpi di questo calciomercato estivo, ancora non arrivati all’ombra del Vesuvio. Gli azzurri sono infatti ancora a secco di acquisti, fra lo scetticismo generale dei tifosi che vorrebbero vedere difeso con le unghie e con i denti lo scettro di Campioni d’Italia. Lato cessioni è invece ben movimentata la situazione dei partenopei, che oltre al coreano Kim Min-Jae rischiano ora di salutare altri due membri della rosa, tra cui un beniamino.

Calciomercato Napoli, interesse dalla Serie A per Gaetano

Napoletano di nascita, Gianluca Gaetano è divenuto un vero e proprio idolo all’ombra del Vesuvio, grazie alle apparizioni di quest’anno nonché al commovente gol contro l’Inter. Definito dal suo ex allenatore Spalletti come un futuro campione, il ragazzo di Cimitile si avviava dunque spedito verso una conferma la prossima stagione che, a malincuore, potrebbe non arrivare.

Era infatti notizia di qualche giorno fa l’interesse del Parma per Gaetano, vista la forte ammirazione provata dal mister dei crociati Pecchia nei confronti del ragazzo. Secondo quanto riportato da Il Mattino inoltre, sul centrocampista vi sarebbero piombate anche Udinese ed Empoli, decise a puntare su Gaetano e non soltanto tramite prestito. D’innanzi alla giusta offerta dunque, l’uomo di casa potrebbe salutare fra il dispiacere di tutti i tifosi del Napoli. Situazione quasi analoga anche per quanto riguarda Alessio Zerbin, seguito dal Lecce che vorrebbe ingaggiarlo in prestito.