Frosinone, il presidente si “arrende” al Napoli: le parole

Parole che sanno di resa quelle pronunciate del presidente del Frosinone, intervenuto sull’imminente sfida al Napoli del suo club gialloblu.

Si avvicina ad ampie falcate l’inizio del campionato di Serie A 2023/24, che verrà affrontato dal Napoli di Rudi Garcia in qualità di Campione in carica. Gli azzurri daranno il via alle proprie danze il prossimo 19 agosto, quando saranno impegnati contro il Frosinone. 18&3o l’orario in cui è fissato il calcio d’inizio della sfida del Benito Stirpe, sulla quale è intervenuto da poco il presidente del club ciociaro.

“Rischiamo la figuraccia”, il presidente del Frosinone teme il Napoli

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, è intervenuto in merito a quel che sarà la sfida fra ciociari ed azzurri in programma fra poco più di un mese. Grande soddisfazione quella mostrata dal patron dei gialloblu in un’intervista rilasciata ad Il Messaggero, dov’è intervenuto in elogi verso il proprio club. Stirpe ha però pronunziato qualche parola anche in merito al Napoli, dal retrogusto di resa anticipata e capaci di far storcere il naso ai più. Di seguito, quanto dichiarato:

“Esordio col Napoli? Sarà una festa, come lo è ogni partita di calcio sotto tutti i punti di vista. Ci sarà però poco da scherzare. Se non faremo una grande partita, contro il Napoli rischiamo la figuraccia, e non sarebbe bello iniziare sbagliando. Nessuna paura però, mai”.