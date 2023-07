Dalla Primavera alle Olimpiadi, grande notizia per un calciatore del Napoli

Enorme gioia per uno dei calciatori provenienti dalla Primavera del Napoli, parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Non solo la prima squadra allenata da Rudi Garcia, uno dei compiti dei dirigenti del Napoli dovrà essere quello di indirizzare al meglio tutti i calciatori di buon livello prodotti in questi anni dal settore giovanile e provenienti dalla Primavera. Tra questi c’è senz’altro il classe 2002 Coli Saco.

Il franco-maliano, arrivato al Napoli due anni dopo essere stato svincolato dal Milan, è stato protagonista di un’ottima stagione nelle fila della Pro Vercelli in Serie C. Per il mediano ben 34 presenze con 3 gol e 1 assist al suo primo anno da professionista in carriera. E ora è arrivata l’ennesima soddisfazione.

Coli Saco fa festa con il Mali, terzo posto in Coppa D’Africa Under 23 e qualificazione per le Olimpiadi

Già, perché non solo l’Europeo Under 21 in Romania e Georgia, anche le nazionali giovanili africane stanno disputando la competizione continentale. In Marocco, infatti, è in corso di svolgimento la Coppa d’Africa Under 23, dove proprio Coli Saco ha conseguito un risultato importantissimo.

Il centrocampista del Napoli, nato in Francia a Cretéil, ha infatti scelto di giocare per la Nazionale del Mali, di cui i suoi genitori sono originari. Con il Mali ha così disputato la Coppa D’Africa 2023 arrivando fino alla semifinale, dove ha perso ai calci di rigore contro il Marocco. Il Mali ha così disputato la finalina per il terzo e il quarto posto contro la Guinea, stavolta vincendo sempre dopo i penalty.

Enorme gioia per Coli Saco, che ha giocato entrambe le gare da titolare, così come gran parte della competizione. Il motivo? Così come l’Europeo Under 21, anche la Coppa d’Africa 2023 concede ai primi tre classificati il pass per partecipare alle Olimpiadi. Dunque Coli Saco e compagni si sono ufficialmente qualificati per Parigi 2024.

Soddisfazione anche per il Napoli, che due stagioni fa ha creduto nelle qualità di Coli Saco, facendogli firmare un contratto fino al 2025. Dopo la buona annata disputata in Serie C è plausibile pensare che nella prossima stagione verrà ancora una volta girato in prestito, magari stavolta in cadetteria.