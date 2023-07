Consiglio al Napoli: “Diventerà più forte di Kim”, il difensore da acquistare

Il Napoli è a lavoro per trovar il sostituto più adatto di Kim, ormai andato al Bayern. Per gli azzurri arriva un consiglio di mercato.

Sono giorni frenetici in casa Napoli. Gli azzurri non hanno ancora piazzato il primo colpo di mercato e la stagione è ormai alle porte. Dal 14 luglio, infatti, i ragazzi di Rudi Garcìa saranno a Dimaro Folgarida per svolgere la prima parte della preparazione estiva. Sicuramente non il modo ideale per il tecnico francese di iniziare la sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio.

Garcìa, dunque, inizialmente lavorerà con una squadra incompleta e soprattutto senza uno dei giocatori chiave per lo scudetto. Kim Min Jae sarà ben presto un giocatore del Bayern Monaco. L’ufficialità del suo trasferimento in Baviera non è ancora arrivata, ma il difensore coreano ha già svolto la prima parte delle visite mediche con il club tedesco. Il Napoli dalla cessione del suo numero 3 incasserà i 58 milioni previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto.

La dirigenza azzurra, che si ritrova orfana di Cristiano Giuntoli passato alla Juventus, ora dovrà necessariamente sostituire il colosso coreano. Secondo le numerose voci di mercato, sono diversi i nomi che il Napoli sta sondando per preparare al meglio il futuro. In pole position sembrerebbe esserci il giovane talento dell’Atalanta Giorgio Scalvini. I bergamaschi, però sparano alto e il Napoli sta cercando di far abbassare il prezzo.

Gli azzurri si stanno muovendo anche all’esterno con un forte interessamento per Max Kilman del Wolverhampton.

L’ex Ajax consiglia il Napoli

Tutti giocatori molto forti, ma che secondo David Endt, giornalista sportivo ed ex team manager dell’Ajax dal 1997 al 2013, non sono ciò di cui ha bisogno il Napoli. L’ex dirigente degli “Arcieri“, infatti, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Napoli, ha consigliato agli azzurri di fiondarsi su Peer Schuurs, difensore del Torino.

Di seguito le sue parole: