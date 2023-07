Sfuma il colpo a centrocampo: destinazione a sorpresa per l’obiettivo

Sogni in frantumi per il Napoli ed i propri tifosi, dopo l’approdo ufficiale da parte dell’obiettivo nel nuovo club.

Fatica ad ingranare il mercato del Napoli, cui counter di acquisti è ancora fermo a zero. La società azzurra non ha infatti spinto minimamente sull’acceleratore per nessuno dei nomi presente sulla lista degli obiettivi, venendo dunque beffata d’improvviso nella corsa al calciatore. Il giovane prospetto nonché possibile pupillo di Garcia si è difatti ufficialmente accasato al nuovo club d’appartenenza.

Niente Napoli, Le Fee va al Rennes

Prospetto interessante del calcio europeo, Enzo Le Fee era finito nella lista di obiettivi targata Napoli dopo la splendida stagione vissuta in Ligue 1. Con la maglia del Lorient infatti, il francese ha collezionato ben 5 gol e 5 assist in 35 partite nell’annata appena conclusa, dando dimostrazione delle proprie abilità nonché duttilità in campo. Il classe 2000 è infatti abile a giocare sia da mezz’ala che da trequartista, con qualche match svolto anche nel ruolo di mediano. Al Napoli, Le Fee avrebbe potuto dunque rappresentare un vero jolly alla Elmas, con la possibilità di far rifiatare all’occorrenza anche Lobotka a differenza del macedone.

I sogni dei tifosi e della società azzurra sono però stati infranti pochi istanti fa, con l’annuncio ufficiale dell’acquisto del gioiellino da parte del Rennes. Le Fee continuerà dunque a giocare in Francia, facendo disperare i supporter del Napoli. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano infatti, il cartellino dell’ormai ex Lorient è stato valutato circa 25 milioni. Cifre alquanto accessibili, che contribuiscono ad aumentare i rimpianti all’ombra del Vesuvio.