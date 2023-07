Ritiro a Dimaro, Osimhen e altri Nazionali assenti nei primi giorni: quando arriveranno

Alcuni calciatori del Napoli rientreranno in ritardo a causa degli impegni in Nazionale: quando raggiungeranno il ritiro di Dimaro?

Inizierà a breve la stagione del Napoli con la partenza per il ritiro di Dimaro, prima parte della preparazione estiva degli azzurri. Gli azzurri saranno in Trentino dal 14 al 25 luglio, ma non tutti i calciatori della rosa saranno immediatamente a disposizione di Rudi Garcia.

Quando arriveranno i Nazionali nel ritiro del Napoli a Dimaro?

A mancare saranno vari calciatori che hanno terminato gli impegni con le Nazionali fino al 20 giugno circa, tra questi ci sono i vari Osimhen, Kvaratskhelia e Raspadori. Per sopperire alle tante assenze, soprattutto per i primi giorni di ritiro, saranno convocati tanti giovani di proprietà del Napoli, rientrati tra i prestiti o che nell’ultima stagione si sono distinti con la formazione Primavera. A svelarlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ecco quanto evidenziato:

Mercoledì e giovedì ci saranno le visite mediche, venerdì la partenza per il ritiro di Dimaro con tanti assenti ancora in vacanza a causa degli impegni con le Nazionali avuti fino al 20 giugno circa. Nel gruppo in partenza per la Val Di Sole ci saranno molti giovani: Ambrosino e D’Agostino, attaccante ed esterno offensivo classe ‘2003 rientranti dai prestiti al Cittadella e alla Juve Stabia, i Primavera Marchisano (esterno destro), D’Avino (difensore centrale), Spavone e Russo (centrocampisti). Intorno al 18 e 19 luglio è previsto l’arrivo a Dimaro Folgarida di Osimhen e compagni, cioè di tutti i Nazionali che possono godere di qualche giorno di riposo in più.

Una buona occasione anche per il tecnico di valutare elementi cresciuti nel settore giovanile azzurro, che poi andranno in giro a fare nuovamente esperienza in prestito.