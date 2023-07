Rinnovo Osimhen, la nuova proposta di De Laurentiis: novità sulla clausola rescissoria

Allettante proposta per il rinnovo del contratto da parte del Napoli per Victor Osimhen, la novità riguarda la clausola rescissoria.

Uno dei nodi da sciogliere in casa Napoli, in questa estate rovente di calciomercato, è sicuramente quello legato al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha un contratto in scadenza nel 2025 e quindi, se non dovesse essere ceduto in questa sessione di trasferimenti, il club potrebbe ritrovarsi a un solo anno dalla scadenza, perdendo tutta la forza contrattuale.

Ecco perché De Laurentiis sta lavorando fin da subito per far firmare il prolungamento dell’accordo al nigeriano, ritoccando l’ingaggio verso l’alto e inserendo una clausola rescissoria. La proposta avanzata dal Napoli a Osimhen è piuttosto dettagliata, oltre che vantaggiosa.

Ingaggio più alto e clausola variabile come Kim, la proposta del Napoli a Osimhen

A spiegarla nei dettagli è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la nuova scadenza sarebbe postdatata al 30 giugno 2027 (dunque di due anni rispetto a quella attuale, ndr), con un ingaggio che passerebbe dagli attuali 4,5 milioni a 7 milioni l’anno.

La vera novità, però, riguarderebbe la clausola rescissoria. Il Napoli, infatti, abbasserebbe le proprie pretese per l’eventuale cessione, appunto inserendo una clausola rescissoria compresa tra i 100 e i 120 milioni: con ogni probabilità sulla falsariga di quella di Kim, cioè proporzionale al fatturato del club acquirente.