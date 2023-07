Operazione tra Napoli e Verona: c’è l’ok del giocatore

Il Napoli e il Verona sono a lavoro per trovare l’intesa per il trasferimento: il giocatore ha già dato il suo benestare.

Il mercato del Napoli stenta a decollare. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, non hanno concluso ancora alcuna operazione in entrata. Rudi Garcìa, nuovo allenatore degli azzurri, avrà dunque un compito molto di svolgere sulla panchina del Napoli. Sostituire un allenatore del calibro di Luciano Spalletti non è mai facile; farlo dopo che il tecnico di Certaldo ha portato lo scudetto in una piazza come Napoli che era a digiuno da trentatré anni.

Nella rosa azzurra, inoltre, ci saranno anche diversi cambiamenti. Quello più importante interessa sicuramente la difesa che perderà il suo leader. Kim Min Jae, dopo una sola stagione all’ombra del Vesuvio, è pronto a dire addio. Il centrocampista coreano volerà in Germania per accasarsi al Bayern Monaco. I bavaresi verseranno nelle casse del Napoli i 58 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Manca solo l’ufficialità per il trasferimento di Kim che nella giornata di mercoledì ha già svolto la prima parte delle visite mediche.

Anche a centrocampo ci saranno diverse modifiche. Stanislav Lobotka e Frank Anguissa sono gli unici che hanno la certezza di restare in azzurro. Resta da osservare con attenzione la situazione di Piotr Zielinski. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e quest’estate potrebbe essere l’ultima occasione per gli azzurri di monetizzare dalla sua cessione. Chi invece è sicuro di partire, invece, è Diego Demme che come Kim volerà in Germania. Il centrocampista azzurra ha già trovato un accordo con l’Hertha Berlino.

Si avvicina l’affare tra Napoli e Verona

Come detto, il Napoli, non ha ancora accelerato per le operazioni in entrata. In questo momento, la dirigenza azzurra è concentrata sul piazzare gli esuberi. Tra questi ci sono anche i giocatori che rientreranno a Napoli dai vari prestiti.

Michael Folorunsho è in cima alla lista delle cessioni. Il centrocampista azzurro ha giocato l’ultima stagione in prestito al Bari con cui ha sfiorato un’incredibile promozione in Serie A.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, pare ci siano novità importanti circa il suo futuro.

Il Verona è intenzionato a tentare l’affondo per strappare Folorunsho al Napoli. Gli scaligeri sono a lavoro con il Napoli per trovare un accordo. Nel frattempo hanno incassato l’ok del giocatore per il trasferimento.