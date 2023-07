Offensiva decisa per l’azzurro: la cessione dal Napoli è alle porte!

Svolta in uscita in casa Napoli, dove il conteso giocatore potrebbe finalmente aver trovato la squadra del proprio futuro.

Tutto tace all’ombra del Vesuvio ed in casa Napoli, in attesa di quel che saranno le prime uscite stagionali azzurre in quel di Dimaro prima e di Castel di Sangro poi. I partenopei sono ancora ben saldi a zero come numero di acquisti, con il lato cessioni invece più coinvolto nella mischia. Non è infatti più un segreto che Kim sia ormai prossimo a sposare la causa Bayern Monaco, ma l’alone di un’altra cessione in difesa si è ben presto sparso sulla città campana a macchia d’olio.

Calciomercato Napoli, affondo Genoa per Zanoli

Ancora un rebus il futuro di Alessandro Zanoli, terzino di proprietà del Napoli e reduce da un’ottima seconda parte di stagione in prestito alla Sampdoria. In maglia blucerchiata, il difensore ha trovato la continuità che mancava, accrescendo il proprio bagaglio di esperienza italiano e sfornando anche qualche bonus nella cornice ligure. Nonostante l’esponenziale crescita del giovane però, la società Napoli non sarebbe propensa a confermare Zanoli come vice Di Lorenzo nel corso dell’annata 23/24, aprendo quindi ad una nuova ipotesi prestito.

Sul terzino vi si sono dunque fiondati due club di Serie A, quali Genoa e Salernitana, già da tempo sulle tracce del calciatore e decise a sfruttare la situazione per strapparlo momentaneamente al Napoli. Dopo i primi istanti di battaglia sembrerebbe inoltre già esserci un vincitore, che risponde al nome del Grifone. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira infatti, i rossoblu avrebbero mosso i primi passi in avanti verso l’ingaggio in prestito di Zanoli. Il terzino rimarrebbe dunque in quel di Genova per un’altra stagione prima di fare ufficialmente ritorno al Napoli.