Contatto dell’ultim’ora tra Napoli e Atalanta: cifre da capogiro per l’affare

News dell’ultim’ora inerente al calciomercato del Napoli, con un contatto fra azzurri e bergamaschi per l’ambito profilo. La risposta dell’Atalanta lascia senza parole.

In casa Napoli il treno calciomercato non ha ancora lasciato definitivamente la stazione, con gli azzurri ancora a secco di colpi in entrata. Per nessun calciatore affiancato ai partenopei è stato infatti sfoderato l’affondo all’ombra del Vesuvio, con tale situazione molto probabilmente figlia del caso Giuntoli. Nelle ultime ore è però avvenuto un contatto fra Napoli ed Atalanta per l’ambito profilo di mercato, con la risposta bergamasca che ha lasciato di sasso gli azzurri.

Calciomercato Napoli, l’Atalanta chiede 40 milioni per Scalvini

Continua la ricerca azzurra al sostituto del partente Kim Min-Jae, con il nome di Scalvini ben saldo in cima alle liste del Napoli. Il classe 2003 ha infatti attirato notevolmente le attenzioni dei partenopei, dimostrando con la maglia dell’Atalanta un ottimo fiuto del gol nonché spirito difensivo. Ad aver inoltre convinto il Napoli a puntare sul centrale, l’abilità di quest’ultimo di giocare anche nella difesa a 4, venuta a galla in Nazionale dopo il consueto gioco a 3 messo invece in campo dall’Atalanta.

Proprio i bergamaschi hanno però contribuito a raffreddare l’entusiasmo del club di De Laurentiis, dopo un summit dell’ultim’ora cui esiti ci sono narrati da La Repubblica. Secondo il quotidiano infatti, i due club sono a stretto contatto ma ben lontani da un accordo a causa delle alte richieste da parte dell’Atalanta. Percassi vuole infatti circa 40 milioni per Scalvini, con tale risposta che avrebbe lasciato completamente di sasso il Napoli.