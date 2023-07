Bufera al Maradona per la pista d’atletica: svelato chi pagherà i danni

Dopo la bufera impazzata riguardo le condizioni delle pista di atletica del Maradona dopo i concerti estivi, arriva la risposta di Nino Simeone.

Negli ultimi giorni è esplosa la polemica per le condizioni della pista di atletica dello Stadio Maradona. Alessandro Sibilio, atleta specialista i 400m a ostacoli, è tornato ad allenarsi nella sua città in vista dei Mondiali di Budapest del mese scorso.

Le condizioni della pista d’atletica, però, non sono ottimali. Anzi, lo stesso Sibilio si è lamentato sui social per lo stato pessimo della pista all’interno dello Stadio.

A tal proposito ha risposto Nino Simeone, Presidente della Commissione infrastrutture del consiglio comunale di Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Quella pista di atletica l’abbiamo pagata con soldi pubblici e gli uffici competenti hanno il dovere di trovare le soluzioni ed i responsabili. Dopo ogni concerto, alla consegna della struttura, gli uffici comunali sono tenuti a verificare lo stato dei luoghi. Prima e dopo. Pertanto, sono sicuro che gli uffici della Vaccaro sapranno dire chi e cosa hanno combinato. La soluzione è però in qualche modo già “compresa” nel contratto di locazione dello Stadio Maradona: la ditta che ha montato attrezzature e palchi per i concerti avrà 45 giorni di tempo per ripristinare i luoghi a come erano prima degli eventi, e dunque riparare i danni. Solo successivamente l’Amministrazione Comunale potrà, attraverso la polizza fidejussoria firmata assieme ai contratti di locazioni per i concerti, muoversi in proprio”.