Amichevoli Napoli a Dimaro, ufficializzate le sfide con Anaune e Spal: date e prezzi dei biglietti

La nuova stagione è ormai alle porte. Tra una settimana, il Napoli andrà in ritiro a Dimaro Folgarida per svolgere la prima parte della preparazione estiva. Oltre agli allenamenti per tornare al massimo della condizione fisica, gli azzurri saranno impegnati anche in alcune amichevoli.

Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato gli avversari e le date degli impegni della squadra di Rudi Garcìa.

Di seguito il comunicato:

Comincerà ufficialmente venerdì 14 luglio la stagione 2023/2024 del Napoli. I Campioni d’Italia saranno in ritiro a Dimaro Folgarida per la prima parte della preparazione estiva. Gli azzurri in Val di Sole disputeranno due amichevoli sul campo di Carciato. La prima con l’ASD Anaune Val di Non giovedì 20 luglio alle ore 18:00, mentre il secondo match andrà in scena contro la Spal lunedì 24 luglio alle ore 18:00. E’ possibile acquistare i biglietti delle gare attraverso i seguenti link: – SSC Napoli- ASD Anaune Val di Non: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=440175&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=252589#ancWizard – SSC Napoli-Spal: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=441144&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=252589#ancWizard

Il Napoli sfiderà l’Anaune Val di Non e la Spal: i prezzi dei biglietti

I tifosi del Napoli sono attesi numerosissimi in Trentino dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione. I supporter azzurri potranno anche assistere alle due amichevoli estive a Dimaro.

Di seguito i prezzi:

Napoli-ASD Anaune Val di Non

Tribuna Coperta: 22 euro

Tribuna Meledrio: 16,50 euro

Tribuna Carciato: 16,50 euro

Napoli-Spal

Tribuna Coperta: 22 euro

Tribuna Meledrio: 16,50 euro

Tribuna Carciato: 16,50 euro