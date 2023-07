Sarri non dimentica Napoli: parole da brividi

Maurizio Sarri ha lasciato un ricordo indelebile tra i tifosi del Napoli: intervistato da Sportitalia ha parlato anche di Napoli, parole da brividi.

Il Napoli ha trionfato in campionato trentatré anni dopo l’ultima volta. Alla guida della squadra campione d’Italia, c’era Luciano Spalletti, allenatore toscano che a Napoli è riuscito a riscrivere la storia.

Prima del tecnico di Certaldo, però, sulla panchina del Napoli si è seduto un altro allenatore toscano che quello scudetto l’ha sfiorato. Maurizio Sarri, in tre anni a Napoli ha fatto innamorare un’intera città grazie al suo gioco spumeggiante e ai risultati che sono arrivati.

Questa sera, ai microfoni di Sportitalia, proprio Sarri ha rilasciato una lunga intervista e ha parlato anche di Napoli e di Victor Osimhen.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Cosa faresti se fossi in Osimhen?

“Napoli è un’esperienza unica, una città che ti fa sentire qualcosa di particolare, affetto, amore, partecipazione totale. Osimhen farà le sue scelte ma quello che ha trovato a Napoli non lo troverà da nessun’altra parte. Lo dico per esperienza”.