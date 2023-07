Costa troppo: sfuma l’obiettivo del Napoli, lo ha deciso De Laurentiis

Un obiettivo di calciomercato sembra allontanarsi dal Napoli, che a questo punto si guarda attorno a caccia di alternative: la decisione è di Aurelio De Laurentiis.

Il calciomercato è ricco di colpi di scena, motivo per cui non sono esclusi cambi di programma per il Napoli, alla caccia di un colpo in difesa per sostituire Kim Min Jae. Il difensore della Corea del Sud sarà annunciato quanto prima dal Bayern Monaco, che verserà l’intero importo della clausola rescissoria nelle casse del club azzurro.

Diversi i profili osservati dalla società partenopea: uno arriva proprio dalla Serie A, anche se la richiesta della società del club di riferimento è altissima. Scopriamo insieme le ultimissime novità sulle mosse di mercato del Napoli, per quanto riguarda il difensore centrale.

L’Atalanta spara alto per Scalvini: ADL guarda altrove

A fare il punto della situazione in casa Napoli è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui Giorgio Scalvini si allontana a causa della richiesta alta dell’Atalanta per il suo cartellino.

Stando a quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola, gli orobici chiedono ben 50 milioni di euro per cederlo. Per questo motivo, De Laurentiis guarda altrove, con due obiettivi in particolare: Max Kilman e Robin Le Normand.