Primo colpo Napoli: “Verrà annunciato prima di Dimaro”, il nome

Il Napoli è pronto a mettere a segno il primo colpo di calciomercato dell’era Rudi Garcia: il tutto potrebbe essere perfezionato prima dell’inizio del ritiro di Dimaro.

Ieri. con la presentazione dei calendari, è nata la Serie A in cui il Napoli cercherà di difendere il titolo conquistato due mesi fa e poco più. Le prime partite in programma sono, sulla carta agevoli, ma è chiaro che gli azzurri dovranno presentarsi quanto più possibile al meglio per affrontare un campionato che si preannuncia agguerrito.

Per questo motivo, il club azzurro è pronto all’affondo decisivo per un colpo da presentare prima dell’inizio del ritiro di Dimaro, dove i tifosi azzurri sperano di conoscere l’erede di Kim Min Jae, che nelle prossime ore sarà annunciato dal Bayern Monaco.

Colpo vicino: i dettagli

Ed è proprio dal centrale che il mercato del Napoli in entrata partirà: il nome più caldeggiato a tal riguardo è quello di Max Kilman, roccioso difensore del Wolverhampton.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui la richiesta tra domanda e offerta non è poi così insormontabile. Il Napoli cercherà di strappare uno sconto sui 40 milioni di euro richiesti: nel caso in cui dall’Inghilterra dovesse arrivare segnali positivi a tal riguardo, gli azzurri sono pronti a chiudere il primo colpo dell’era Garcia.