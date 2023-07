Un nuovo esterno per il Napoli: occhi in Bundesliga

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per migliorare la orsa in vista della prossima stagione: piace un nuovo esterno, gioca in Bundesliga.

Rudi Garcia ha chiesto al presidente De Laurentiis di dargli tutte le cartucce necessarie per continuare il lavoro straordinario di Luciano Spalletti per provare a vincere ancora. Difendere lo Scudetto sarà impresa tutt’altro che semplice, vista la volontà di tutte le altre big di tornare a vincere.

Calciomercato Napoli, obiettivo Lindstrom in attacco

Il Napoli sta sondando il terreno per un nuovo esterno destro offensivo. La posizione di Lozano e Politano non è ancora chiara: ci sono interessamenti da diversi club e almeno uno dei due potrebbe dire addio in questa sessione estiva.

Jesper Lindstrom è uno dei nomi della lista del Napoli come nuova ala. Il laterale danese è considerato uno dei migliori esterni in circolazione, ancora molto giovane (è un classe 2000) e pronto al grande salto dopo aver maturato un’importante esperienza in Bundesliga.

Secondo quanto riferisce Il Mattino l’Eintracht Francoforte non intende fare sconti a nessuno ma non reputa incedibile Lindstrom. Il Napoli conosce bene il suo valore e serviranno 30-35 milioni di euro per strapparlo al club tedesco.