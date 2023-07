Sponsor Napoli, rivoluzione in vista: cosa cambia per la prossima stagione

Svolta sugli sponsor del Napoli, con un’interessante novità che potrebbe a breve portare gli azzurri ad un vero e proprio tuffo nel passato.

La storica annata Scudetto vissuta dal Napoli ha incontrato nel proprio cammino una singola pecca. Trattasi del settore giovanile, come al solito al centro di molte critiche a causa delle mediocri prestazioni collezionate dagli azzurri nelle suddette categorie. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata senz’altro la retrocessione della Primavera partenopea nel Campionato Primavera 2, fattore che ha appunto riportato alla luce tali ed evidenti problemi. Giungono però odierne news in merito a tutte le categorie del settore giovanile azzurro.

Napoli, sponsor unico anche per le giovanili

A riportare tale notizia, la pagina Instagram Giovanili Napoli, da sempre molto attenta e precisa sull’argomento. Stando a quanto annunciato, la società azzurra sarebbe sempre più convinta ad adoperare la soluzione sponsor unico sia per la prima squadra che per tutte le categorie del settore giovanile.

Dal subentro di EA7 al posto di Robedikappa infatti, soltanto prima squadra e selezione primavera hanno usufruito del marchio ideato da Giorgio Armani come sponsor tecnico in casa Napoli, lasciando le restanti categorie fra le mani del brand Legea. Dal sito di quest’ultimo è però scomparso il logo dei partenopei nella sezione dedicata ai team collaboratori, segno che la partnership potrebbe essere giunta al termine. Stando alle indiscrezioni quindi, qualora tutto ciò dovesse essere confermato, EA7 sarebbe in pole per confermarsi come sponsor anche all’interno delle giovanili targate Napoli.